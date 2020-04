La familia de José Couso aplaza su concentración anual ante la embajada de EE.UU por primera vez en 17 años

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La familia del periodista José Couso ha aplazado la concentración anual ante la embajada de Estados Unidos que celebran cada 8 de abril desde hace 17 años para reclamar "justicia" y mostrar su "rechazo ante el país que legitima la impunidad de sus militares a lo largo y ancho del mundo". A pesar de esta decisión, que se ha tomado como consecuencia de la crisis sanitaria que vive el país, los familiares de Couso han pedido a aquellos que les apoyan que no abandonen la "lucha".

"Este 2020, por causas de fuerza mayor que todos conocemos, nos vemos en la obligación de aplazar la concentración frente a la embajada norteamericana en Madrid. Decimos aplazar y no anular porque seguiremos en la lucha y no abandonaremos la posibilidad de vernos y abrazarnos y gritar como cada 8 de abril en otro lugar y en otro momento. Pero nos encontraremos, no tengáis duda", ha escrito la familia del periodista en un comunicado.

En el texto, recuerdan que es la primera vez en 17 años que este acto no tendrá lugarr y, también que, pese a los años transcurridos, les "parece que fue ayer" cuando el carro de combate "disparaba contra el hotel Palestine de Bagdad", cuando "Interpol se negaba a cursar una orden internacional contra militares norteamericanos, "cuando José María Aznar lamentaba y no condenaba" o "cuando ministros del partido socialista recibían órdenes" para "cerrar el caso Couso".

Del mismo modo, destacan que parece que "fue ayer cuando el gobierno del PSOE y UP decía que estaba con la familia Couso y recurría la sentencia de la Audiencia Nacional que ratificaba el olvido" a la familia y que ordenaba al Estado a indemnizar con 182.000 euros a su mujer y a sus dos hijos".