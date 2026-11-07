Familiares y vecinos recuerdan a Maricarmen en su calle de Retiro un mes después de su muerte

Archivo - Varias personas dejan velas y mensajes en la vivienda de Maricarmen, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Familiares, amigos y vecinos han rendido homenaje a Maricarmen Abascal frente al edificio de la calle Sainz de Baranda, 46, del que fue desahuciada y donde vivió durante décadas. El acto, celebrado en el distrito de Retiro un mes después de su muerte, ha estado organizado por el Sindicato de Inquilinas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Vecinal Retiro Norte.

Los asistentes se han reunido en torno a una pancarta con el lema 'Maricarmen no te olvidamos' y carteles donde se podía leer "ni una Maricarmen más". Entre los presentes figuraban la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, además del primo de Maricarmen, Vicente Losada.

Abascal murió el 7 de octubre en el hospital Gregorio Marañón, donde fue trasladada tras su desahucio del 23 de septiembre. Su caso derivó en protestas en defensa del derecho a la vivienda, que incluyeron la acampada en la Puerta del Sol. Según ha recordado el Sindicato de Inquilinas, Maricarmen "enfrentó cuatro intentos de desahucio y jamás se rindió".

Durante el homenaje, Losada ha recordado que su prima, a sus 87 años, "se vio obligada a luchar por lo único que le quedaba, que era su hogar".

"Maricarmen no ha sido víctima de una casualidad. Es la víctima de un modelo de vivienda cruel que prioriza los balances de los fondos de inversión y la especulación por encima de la vida de las personas", ha afirmado. También ha reclamado "una ley que impida la actuación de los fondos de inversión especulativos en los servicios esenciales". "No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho y no un negocio", ha concluido.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Vecinal Retiro Norte, Mari Ángeles Rodríguez, ha repasado los últimos meses de la vecina, a quien habían acompañado desde la asociación en sus tareas diarias. Rodríguez ha asegurado que el día del desahucio acudieron a la calle más de 30 furgones policiales y ha afirmado que el desenlace "se podía haber evitado, no cabe la menor duda". Ha defendido, además, que los vecinos puedan "vivir, envejecer y morir en sus casas y en su barrio".

También ha asistido la vecina Julita Hernández, que ha trazado la biografía de Abascal y su llegada al barrio con 17 años, al tiempo que repasado la evolución de la zona desde que Maricarmen llegó al edificio. Según ha explicado, los cambios más importantes se produjeron cuando familias propietarias de bloques enteros los vendieron para convertirlos en vivienda cara en propiedad o en pisos turísticos.

"Estos son los cambios contra los que luchamos, para que la vivienda siga siendo un derecho y no una mercancía", ha señalado esta vecina.

LLAMAMIENTOS A LA HUELGA Y A LAS URNAS

La presidenta del Sindicato de Inquilinas, Sabina Carrá, ha afirmado que la "oleada de rabia" que se despertó tras la muerte de Abascal "se ha transformado en organización" y ha anunciado que "el miércoles que viene" hay que "parar todo para cambiarlo todo", en alusión a la huelga general convocada el 11 de noviembre.

El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, ha dicho que el mejor homenaje a Abascal es que la huelga sea "un gran éxito". Ha pedido, además, que tras las elecciones del 29 de noviembre "no se repita un Congreso de derechas que tumbe lo que peleamos en la calle". sindicato de clase".

Asimismo, ha asistido al homenaje Paca Blanco, vecina de Retiro Sur con una orden de desahucio fijada para el 30 de noviembre, que ha explicado que le han comunicado que el lanzamiento se suspende dos meses. "Nos vemos en la huelga general, y nos vemos en el desahucio, y nos vemos en las calles", ha concluido.