Familiares de víctimas de la dana piden que Génova les reciba: "Estamos cansados de que en Valencia no nos hagan caso"

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una decena de familiares de víctimas de la dana han pedido ser recibidos en la sede del PP en Madrid para transmitirle a la Dirección Nacional del PP que aparte al 'president' de la Generalitat, Calos Mazón, y que si no dimite, que le hagan dimitir.

"Estamos cansados que en Valencia no nos hagan caso, no nos atiendan, no nos den ningún tipo de explicación", ha criticado Rosa María Álvarez Gil, de Catarroja (Valencia), que perdió a su padre en la dana.

Dado que no han sido recibidos, el grupo ha dejado un escrito con sus teléfonos y Álvarez ha añadido que Valencia y Madrid están "a dos horas de AVE", por lo que pueden venir "cada momento". Tal y como ha recalcado, "esto no es la primera y la última, esto solamente es la primera de muchas".

Otra de las familiares presentes en la concentración ha advertido que no se podrán "reconstruir" hasta que Mazón esté "fuera de la política" ya que, a su juicio, ni Valencia ni los valencianos se "merecen" a un presidente como él. Así, ha denunciado que el 'president' "ignora" a las familias y que no se ha reunido con ellos ni les ha dado "ningún tipo de ayuda". "Ha dado 2.000 euros para un coche, ha dado 6.000 euros para unos enseres, porque ni siquiera una atención psicológica nos ha podido prestar a familias", ha criticado.

Todos ellos estarán también en la manifestación del 29 de marzo en Valencia, la sexta para reclamar la dimisión de Mazón.