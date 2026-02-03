Familias LGTBIQ+ avisan de "discriminación" en trámites administrativos y recopilan casos para exigir medidas a Igualdad

Archivo - Un hombre levanta una bandera durante una manifestación por el Orgullo LGTBI, en imagen de archivo. - ISAAC BUJ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galehi, Asociación de Familias LGTBIQ+, ha alertado este martes de "discriminación" en trámites administrativos básicos y ha avanzado que se encuentra recopilando casos para exigir "medidas concretas" al Ministerio de Igualdad.

En este sentido, ha asegurado que no se trata de "casos aislados", y ha destacado que ha recibido "numerosas reclamaciones" relacionadas con formularios, procedimientos y comentarios que "no respetan la realidad familiar actual".

"Inscripciones hospitalarias, autorizaciones escolares, trámites en comisarías o procesos de reproducción asistida siguen utilizando modelos basados exclusivamente en la figura de 'padre y madre', obligando a muchas familias a tachar, justificar o discutir su estructura familiar en momentos clave de la vida de sus hijas e hijos", han explicado desde Galehi.

Igualmente, han señalado que estas situaciones "no solo suponen una vulneración de derechos, sino que tienen un impacto directo en el bienestar emocional de las criaturas, generando sentimientos de exclusión y no pertenencia". "No hablamos de casos aislados, sino de una práctica extendida que evidencia la distancia entre la ley y su aplicación real", han recalcado.

La asociación subraya que resulta "especialmente preocupante" que estas situaciones se produzcan en administraciones públicas, "donde el respeto a la diversidad familiar debería estar garantizado" por la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, desde 2023.

En muchos casos, ha añadido que estas prácticas se deben a la "falta de actualización de formularios y protocolos" y, en otros, a "prejuicios todavía presentes en el trato cotidiano".

Finalmente, ha avanzado que ha iniciado una recopilación de casos reales vividos por familias en distintos ámbitos, con el objetivo de elaborar una reclamación colectiva ante el Ministerio de Igualdad y exigir "medidas concretas" que aseguren el cumplimiento efectivo de la ley.