Familias numerosas afean al Gobierno que espere al "último momento" para reforzar su protección

Archivo - Niñas jugando con el agua de una fuente. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha valorado positivamente que el Gobierno "refuerce" la protección de las familias numerosas pero le ha afeado que este Real decreto-ley se apruebe en "el último momento".

"Valoramos las medidas aprobadas por el Gobierno para mejorar la protección a las familias numerosas, ya que son medidas que reclamábamos desde la FEFN y las asociaciones, y que las familias esperaban desde hace tiempo. Lo que lamentamos es que el Gobierno haya esperado al último momento para aprobarlas", ha señalado la FEFN a Europa Press.

En concreto, ha aplaudido que la norma va a "reforzar a las familias con cuatro hijos, que pasan a ser de categoría especial, como las de tres con parto múltiple y las familias con ingresos bajos (1,5 veces el IPREM), o que se mantenga el título de familia numerosa para los dos progenitores en caso de separación o divorcio con custodia compartida".

También ha destacado que se crea un título propio para las familias monomarentales, una regulación específica estatal, que dé respuesta a sus necesidades específicas, como reclaman sus asociaciones y también apoyan desde la FEFN.

Sí bien, ha afeado al Gobierno que haya esperado al último Consejo de Ministros ordinario "en un momento político de gran incertidumbre, con unas elecciones en dos semanas y todo lo que supone la formación de un nuevo Gobierno".

"Estas medidas estaban en la Ley de Familias que se puso en marcha en la anterior legislatura y que no ha salido adelante por falta de apoyos políticos. La FEFN pregunta: Si podían aprobarse en un decreto, como el presentado hoy, ¿por qué no ha hecho antes?", ha señalado.