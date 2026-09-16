Familias de la pública reclaman climatizar las escuelas, gratuidad del material escolar y educación digital para la IA

Archivo - Una niña el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha reclamado este miércoles aumentar la climatización de los centros, impulsar la educación inclusiva, la gratuidad del material escolar y las actividades complementarias, realizar una revisión del comedor y poner en marcha educación digital para la inteligencia artificial (IA).

"El lugar en el que vive un niño o una niña sigue condicionando demasiado la educación que recibe, los apoyos de los que dispone y los servicios a los que puede acceder. Existen diferencias importantes entre comunidades autónomas (CCAA), pero también entre municipios e incluso entre centros de una misma localidad", ha señalado la presidenta de la organización, María Sánchez Martín.

De esta manera, Sánchez ha incidido en que los avances siguen siendo "claramente insuficientes" en lo que se refiere a la climatización de los centros. Por ello, ha reclamado planes de climatización y adaptación de los centros educativos con financiación suficiente, plazos concretos y criterios técnicos adecuados para cada territorio.

"No es razonable que cada vez que llega una ola de calor, la respuesta consista en cerrar antes las aulas, modificar horarios o pedir a las familias que lleven ventilador", ha denunciado.

A su vez, ha hecho hincapié en la falta de recursos para que la educación inclusiva sea efectiva. Según ha explicado, las familias les han trasladado problemas para cubrir bajas, falta de profesorado especialista, insuficiencia de profesionales de educación y carencia de personal y apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Por ello, ha reclamado que se garanticen plantillas completas y apoyos suficientes para la inclusión del alumnado. "No basta con reconocer el derecho a la educación inclusiva en las leyes, hay que poner los recursos necesarios para hacerlo realidad dentro de las aulas", ha subrayado.

La presidenta de CEAPA también ha hablado sobre la salud mental y el bienestar emocional del alumnado. Desde su punto de vista, hace falta más orientación, prevención y coordinación entre los centros educativos, las familias y los servicios sanitarios y sociales.

"No podemos actuar únicamente cuando el problema ya es grave. Hay que trabajar desde las primeras etapas, ayudar al alumnado a pedir ayuda y garantizar que los centros dispongan de profesionales suficientes", ha recalcado.

Por otro lado, ha denunciado que un año más todos estos asuntos se suman al coste "que las familias continúan asumiendo para ejercer un derecho que en sus etapas obligatorias debería ser verdaderamente gratuito". "El material escolar no es gratuito de forma generalizada y las ayudas cuando existen tienen cuantías y criterios muy diferentes", ha criticado.

UNA REFORMA "PROFUNDA" DEL SERVICIO DE COMEDOR

En este sentido, ha apuntado a que el servicio de los comedores escolares debe ser revisado "de forma profunda" para que la cobertura de las becas se calcule sobre el precio real y alcance también a Secundaria donde sea necesario. A su vez, ha pedido una regulación sobre las salidas culturales que ofrezca "garantías" al profesorado y medidas que eviten que sólo pueda participar al alumnado cuyas familias se lo puedan permitir para impedir que este tipo de salidas desaparezcan.

Por esta parte, ha hecho referencia a dos CCAA en las que esta situación es especialmente "llamativa": Cataluña y Aragón. En la primera, porque "los docentes han decidido negarse a hacer las actividades mientras no se les atienda" una serie de reclamaciones laborales, algo que rechazan desde CEAPA. La segunda, porque "hubo un problema con un alumno en una salida al extranjero" y desde entonces los profesores reclaman una regulación.

Por otra parte, ha reclamado que se reconozca y financie el papel de las AMPA y las AFA en la conciliación y en las actividades de los cerntros para evitar que la oferta de las mismas depende de la capacidad económica de cada colegio o instituto.

Por último, Sánchez ha mostrado su preocupación ante el hecho de que la respuesta a "los retos relacionados con la convivencia, las pantallas, la inteligencia artificial, los discursos de odio, el machismo, el racismo y la polarización" esté siendo "prohibir, sancionar o expulsar".

"Necesitamos prevención, educación digital, formación del profesorado y de las familias, acompañamiento y espacios de participación del alumnado. La tecnología y la inteligencia artificial ya forman parte de la vida de nuestros hijos e hijas. El reto no es mirar hacia otro lado ni confiarle todo a una prohibición. El reto es enseñarles a utilizarlas de forma segura, responsable, crítica y ética", ha resumido.

NO ENTENDERÍA PROHIBIR LA IA EN LAS AULAS

En lo que se refiere a temas políticos, ha hecho referencia a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha indicado que si el gobierna va a retirar las pantallas de las aulas. "Esa no es la solución porque nuestros hijos e hijas van a vivir en un mundo con pantallas", ha explicado.

A su vez, ha subrayado que no entendería que se prohibiera la IA en los centros: desde CEAPA abogan porque se use de forma responsable y porque se adapten los currículos escolares a ella. Más allá de ello, ha indicado que "sigue sin entender" por qué no se aprueban o se acuerdan medidas de fomento de la mejora de la educación como la bajada de ratios o de horas de los docentes.

"Los docentes van a estar para tener mayor bienestar en su puesto de trabajo, tendrán menos horas lectivas, con lo cual tendrán más horas para preparar sus clases".