La FAPE ampara al periodista Antonio Maestre ante el "señalamiento" y "ataques" por parte de la asociación ACOM

El cantante Ramoncín (i) y el periodista Antonio Maestre (c), durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). Las propuestas del portavoz de Esquerra Republicana en e - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha acordado conceder el amparo solicitado por el periodista Antonio Maestre ante el "señalamiento" y los "ataques" que ha recibido por parte de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM).

Según ha informado este martes la FAPE, en su petición de amparo Antonio Maestre explica que ACOM le envió un mensaje que dice "la estrategia precisa es VBUBAPVADIPEELCNTIYVAAELC (vete buscando un buen abogado, pero va a dar igual porque en España los criminales no tienen impunidad y vas a acabar en la cárcel)" después de que publicara informaciones críticas con el Gobierno de Israel, por las que se querellaron contra él alegando antisemitismo.

En este sentido, la Federación considera que "actitudes como estas, además de atentar contra unos derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, son intolerables por su carácter intimidatorio y de difamación contra el mero hecho de informar".

La FAPE reprueba "taxativamente conductas que no respetan el trabajo de los profesionales de la información al tiempo que condena los intentos de amedrentarlos con amenazas como las que se recogen en el mensaje". Asimismo, recuerda que "no va dejar de denunciar cualquier ataque a los derechos que amparan a los periodistas, que debe salvaguardar la justicia".