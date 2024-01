FAPE, APM y APP ante la petición de amparo del PSOE: "No es misión de las asociaciones dar o retirar acreditaciones"

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) han señalado que no es su misión dar o retirar acreditaciones a los periodistas.

Así lo han manifestado este jueves la asociaciones de prensa en un comunicado, recogido por Europa Press, tras recibir un escrito de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en el que se les hace una petición de amparo ante lo que considera amplificación y difusión de un discurso de odio hacia ese partido y sus representantes y afiliados por parte de quienes califica de "pseudomedios y pseudoperiodistas".

En ese escrito, el PSOE pide a estas asociaciones el apoyo a la solicitud que formulará tanto en el Congreso como en el Senado, así como en los parlamentos autonómicos, "para la retirada de las credenciales de prensa a los pseudomedios y los pseudoperiodistas que los representan, que figuraban en el cartel del evento celebrado en la calle Ferraz la Nochevieja del día 31 de diciembre de 2023".

La FAPE, la APM y la APP reiteran las apreciaciones que ya hicieron constar en un comunicado conjunto emitido el pasado día 11, tras el anuncio del PSOE de que iba a presentar la citada solicitud de amparo. En ese comunicado se subrayaba que siempre hemos defendido el libre ejercicio del periodismo y que las instituciones faciliten al máximo esa misión, que es uno de los pilares del artículo 20 de la Constitución.

"Asimismo, manifestábamos que los límites a esa función los marca la ley; que los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley; y que cualquier vulneración de los derechos de los ciudadanos que se registre en una información puede llevarse a los tribunales", recuerdan.

Las asosciaciones de prensa insisten en rechazar la divulgación de discursos de odio desde los medios o impulsados por periodistas o activistas que difunden información desde cualquier soporte "basados siempre en noticias falsas".

En cualquier caso, la FAPE, la APM y la APP recuerdan que no es misión de las asociaciones de prensa "decir si se le debe dar o retirar la acreditación a un medio o a un periodista concretos, una tarea que compete a las instituciones que facilitan esas acreditaciones".

Sin embargo, matizan que "lo que sí han de hacer las asociaciones es escuchar las peticiones de amparo de los periodistas que consideren que han sido discriminados sin causa justificada en la concesión de las acreditaciones".

"Las asociaciones siempre hemos pedido a las instituciones, a los partidos políticos y a los agentes sociales que no excluyan de sus actos a medios y periodistas, por el simple hecho de que tengan una actitud crítica hacia sus actividades. No obstante, entendemos que, de la concesión de esas acreditaciones, sí podrían ser excluidos quienes quede demostrado que no responden a criterios profesionales o se constituyen en activistas ajenos al objetivo de difundir una información veraz a la que tiene derecho los ciudadanos", puntualizan.

En este sentido, instan a las instituciones, partidos políticos y agentes sociales a que se doten de una normas claras y públicas, en las que se establezca que, para acceder a las acreditaciones, será necesario comprometerse a respetar el Código Deontológico de los periodistas.