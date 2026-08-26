La FAPE condena agresiones a periodistas en Ceuta y defiende su trabajo con "independencia del contexto de crispación"

Varios militares Regulares, a 22 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado las agresiones que han sufrido periodistas que están cubriendo la actualidad de Ceuta "en unas condiciones de creciente malestar ciudadano" y ha defendido su labor "con independencia del contexto de crispación en el que esta se desarrolle".

Así, la entidad se suma al comunicado emitido por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) tras la agresión que ha recibido el periodista de 'La Sexta' Juan José Cuéllar, que junto a su equipo, se habría visto increpado y perseguido mientras cubría las protestas motivadas por la tensión social que vive la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio, día en la que se produjo la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"La libertad de prensa y el derecho a la información son pilares irrenunciables de cualquier sociedad democrática. Ningún periodista debe ser objeto de amenazas, insultos, o agresiones por el mero hecho de desempeñar su labor profesional", ha añadido la FAPE.

Precisamente, ha reclamado a las autoridades competentes que garanticen la seguridad de los equipos periodísticos desplazados a la ciudad autónoma y ha hecho un llamamiento a todos los profesionales de la información para que mantengan, "ahora más que nunca", un compromiso "firme" con una información "rigurosa, veraz y contrastada".

"Evitando la difusión de rumores, la estigmatización de cualquier colectivo y el sensacionalismo, priorizando el contraste de fuentes y el respeto a la dignidad de todas las personas", precisa la entidad.