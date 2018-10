FAPE, satisfecha por la inclusión de los medios en el Pacto Educativo: "Los jóvenes tienen que entender el periodismo"

Publicado 21/02/2018 14:55:26 CET

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha mostrado satisfecha por que los distintos grupos parlamentarios se han posicionado a favor de introducir en el Pacto Educativo el estudio de la función de los medios de comunicación y el periodismo en la sociedad actual, en concreto, en los programas educativos de la Educación Obligatoria Secundaria (ESO).

"Todos los grupos políticos lo han acogido muy bien y han aceptado que forme parte de ese Pacto por la Educación como un elemento más", ha manifestado la presidenta de la organización, Elsa González, en una rueda de prensa de la FAPE y la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo para valorar los retos éticos del periodismo, con motivo de los 25 años del Código Deontológico de la Federación.

Según la presidenta de la FAPE, los partidos políticos con los que se ha entrevistado para hacerles llegar esta reclamación han llegado a "la misma conclusión": "En estos momentos es imprescindible que el periodismo, que es la base para controlar la democracia, sea entendido por los más jóvenes, los adolescentes".

En este sentido, González ha recordado que a partir de los 18 los ciudadanos españoles puede ejercer su derecho al voto, pero ha añadido que ello conlleva "un proceso de adquisición de criterio, de formación de opinión publica". "Los medios de comunicación tienen ahí un papel esencial que, ahora mismo, muchos adolescentes y personas adultas no conocen", ha subrayado.

"Esta sociedad, con un grado de comunicación tan elevado, precisa al periodismo tanto o más que hace 25 años, porque es el que certifica la veracidad de la información", ha manifestado González, para después añadir que es "esencial" que los adolescentes distingan, por ejemplo, entre redes sociales y medios de comunicación, o entre información y opinión, que conozcan el "valor de la verdad" y que un medio de comunicación "certifica" la verdad de esa información.

A juicio de la presidenta de la FAPE, las redes sociales son "un gran patio público donde cualquiera puede decir cualquier cosa", mientras que los medios de comunicación "son otra cosa" y "construyen democracia".

ANIVERSARIO DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Enmarcado en el 25 aniversario del Código Deontológico de la entidad, Elsa González ha afirmado que en estos momentos hay "un número muy importante" de Facultades de Comunicación e Información en las que no se imparte asignatura de Ética.

"Creemos que en estos momentos el ejercicio del periodismo no es solamente manejar la técnica", ha declarado, para después aclarar que además de la formación "intensa" es necesaria una "conciencia con unos principios deontológicos que son esenciales". "Si no, no tenemos credibilidad", ha subrayado.

La FAPE aprobó, en su Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla en 1993, su código deontológico (49 asociaciones, 19 vinculas aceptan este código). Tras una actualización por parte de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, aprobada en 2017 en la Asamblea de Mérida, ese código sigue vigente. La Comisión ha dictado más de 150 resoluciones relativas a denuncias presentadas por reclamantes como la Casa Real, sindicatos o instituciones públicas.

En el acto también ha participado el presidente de la Comisión de Arbitraje, Rafael de Mendizábal, que se ha mostrado "enemigo" de las leyes de prensa y ha defendido la autorregulación de la profesión, como también lo ha hecho Elsa González. "El periodista debe ser el primero en autorregularse", ha declarado Mendizábal, que se ha mostrado satisfecho con la labor desempeñada al frente del órgano.

Para conmemorar este aniversario, la FAPE y la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo han organizado un acto académico, que tendrá lugar este jueves 22 de febrero, en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, a partir de las 19.00 horas. "Fijar exactamente la norma haría prácticamente imposible el ejercicio de un periodismo libre", ha concluido Elsa González.