Febrero de 2026 fue muy cálido, con 9,5ºC de media, y muy húmedo, con 123,9 l/m2 de lluvia, un 241% más de lo normal

Febrero de 2026 acumuló 123,9 l/m2 de lluvia, casi dos veces y media más de lo normal. - AEMET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mes de febrero de 2026 fue muy cálido y muy húmedo en cuanto a precipitaciones, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su balance climático para el mes, publicado este lunes. En concreto, se recogieron 123,9 litros por metro cuadrado (l/m2) en la España peninsular, lo que supone un 241% de lo normal. En concreto, se trató del el quinto febrero más lluvioso de la serie y el segundo del siglo XXI tras 2010, aunque en este último caso los valores han estado prácticamente empatados, pues aquel año se registraron 125,1 l/m2.

Así, febrero fue húmedo o muy húmedo en la mayor parte de la Península, de acuerdo con el organismo estatal. De hecho, hubo áreas extensas con "un carácter extremadamente húmedo" en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, interior de Andalucía, sur de Galicia y áreas del Pirineo aragonés y navarro. En contraste, el mes resultó seco o muy seco en algunos tramos del litoral mediterráneo, especialmente en puntos del litoral de la Comunidad Valenciana y del sureste peninsular. Además, fue muy seco en Baleares y seco en Canarias.

Durante el mes se registraron precipitaciones muy abundantes y persistentes en amplias zonas del territorio. En este aspecto, AEMET ha destacado que las precipitaciones diarias máximas en estaciones principales se observaron en Izaña, con 91 l/m2 el día 26; seguida de Ceuta, con 80 l/m2 el día 7; y Hondarribia-Malkarroa, con 66 l/m2 el día 9. En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más elevados se registraron en Vigo/aeropuerto, con 499 l/m2; seguido de Pontevedra, con 407 l/m2; Ceuta, con 367 l/m2 y Santiago de Compostela/aeropuerto, con 351 l/m2.

Por otro lado, el organismo estatal ha indicado que el mes fue el cuarto febrero más cálido desde 1961 y el tercero del siglo XXI. En concreto, la temperatura media en la España peninsular fue de 9,5ºC, por lo que se situó 2,4ºC por encima de lo habitual. En este sentido, el mes tuvo un carácter muy cálido.

Por zonas, el mes tuvo carácter muy cálido en prácticamente toda la Península, salvo en algunas zonas del noroeste, de la costa sur y del interior, donde predominó el carácter cálido. De hecho, AEMET ha informado de que se llegó a carácter "extremadamente cálido" en áreas pequeñas del Levante y otros puntos del interior peninsular. Mientras tanto, en Baleares tuvo un carácter en general extremadamente cálido, mientras que en Canarias fue mayoritariamente muy cálido.

EPISODIO CÁLIDO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO

A lo largo del mes hubo varios episodios cálidos importantes. En especial, el organismo estatal destaca por su intensidad y duración el registrado entre los días 21 y 28 de febrero. Más allá de ello, lo más notable en los episodios de la primera parte del mes fue que las mínimas se mantuvieron muy altas para la época, con un episodio entre los días 9-13, y otros dos menos intensos, entre el 4 y 6 y entre el 16 y 18. Por esta parte, no hubo episodios fríos destacables.

El organismo estatal ha indicado que la temperatura media de febrero fue la más alta de sus respectivas series históricas en cinco estaciones principales y que, además, la media de las mínimas del mes fue la más alta registrada en febrero en otras siete estaciones principales.

En este marco, las temperaturas más altas correspondieron a estaciones en Canarias: en Tenerife Sur/Aeropuerto se alcanzaron 31,6°C y en Santa Cruz de Tenerife 30,2°C, ambas el día 23. En cuanto a las mínimas registradas en estaciones principales, destacan los -7,1°C del Puerto de Navacerrada el día 14. Además, el día 21 se registraron -5,2°C en Molina de Aragón, -3,9°C en Burgos/aeropuerto y -3,0°C en Teruel.