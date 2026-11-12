Federación Estatal LGTBI+ lanza 'Violencia de toda la vida' para denunciar agresiones silenciadas contra mujeres LTBI+

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha lanzado este jueves la campaña 'Violencia de toda la vida', en el marco del proyecto ALIANZADAS, una iniciativa que busca denunciar las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres LTBI+ y cómo estas permanecen silenciadas, normalizadas o no son identificadas como violencia.

Para ayudar a identificarlas, la Federación Estatal LGTBI+ ha creado la primera Guía de buenas prácticas para la detección y prevención de las violencias contra las mujeres LTBI+ en diferentes ámbitos. Se trata de un manual teórico-práctico orientado a profesionales de los sectores social, laboral, sanitario, educativo y jurídico.

Su objetivo principal es ofrecer herramientas para detectar de manera temprana, prevenir y actuar ante las violencias específicas y las discriminaciones que sufren las mujeres lesbianas, trans, bisexuales, asexuales e intersexuales (LTBI+).

Así, la guía identifica una serie de factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres LTBI+ y establece un conjunto de buenas prácticas transversales y sectoriales dirigidas a transformar la cultura institucional y profesional hacia modelos basados en derechos humanos.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha expresado su confianza "en que esta pionera guía se convierta en una herramienta imprescindible para transformar el compromiso institucional en acciones reales".

"Las instituciones no pueden mirar hacia otro lado, ahora más que nunca, necesitamos medidas que contribuyan a garantizar espacios seguros y libres de violencia para todas las mujeres. Porque prevenir la violencia no es solo reaccionar ante la agresión, sino transformar desde la base nuestras dinámicas profesionales y organizativas para que ninguna mujer quede desprotegida", ha defendido.

Además, varias entidades federadas como Ben Amics (Mallorca), Dekumas (Iruña) y Extremadura Entiende (Cáceres), entre otras, celebrarán durante este mes de noviembre numerosas actividades como mesas informativas, charlas, presentaciones de libros, exposiciones y actuaciones, entre otras, para visibilizar esta violencia tan específica, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Como explica la vocal de Feminismos de la Federación, Cristina Álvarez, las mujeres LTBI+ se enfrentan a "diferentes formas de violencia y discriminación en ámbitos como el social, laboral, institucional y digital, como consecuencia del machismo y la LTBIfobia".

"Sin embargo, muchas de estas violencias permanecen invisibilizadas, normalizadas o no son adecuadamente identificadas, a pesar de verse atravesadas por otros factores de vulnerabilidad como el origen, la situación administrativa, la edad, la discapacidad o la clase social", denuncia.