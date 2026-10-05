La Federación LGTBI+ llama a "votar con Orgullo" y pide al próximo Gobierno retomar las leyes de diversidad que decaen

Archivo - Decenas de personas durante la Marcha del Orgullo Crítico, a 28 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal LGTBI+han llamado a "votar con Orgullo" en las elecciones generales del 29 de noviembre y han pedido al próximo Gobierno que salga elegido de las urnas que retome las leyes en materia de diversidad que decaen con la disolución de las Cortes, entre ellas la que castiga las prácticas de conversión y la Ley de Familias.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha señalado que iniciativas como el Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, la ley para penar las prácticas de conversión, el desarrollo de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Ley de Familias y la ley de protección de menores frente a los riesgos del entorno digital "quedan pendientes para la nueva legislatura", como ha afirmado este lunes.

Iglesias ha hecho un llamamiento a la "movilización social" para decidir con el voto qué país se quiere y ha recordado que en las pasadas elecciones "el voto LGTBI+ fue decisivo". Según la encuesta Estado LGTBI+ 2026, elaborada por 40dB para la Federación Estatal LGTBI+, si solo votara la población LGTBI+ habría un Gobierno progresista por mayoría absoluta, y casi siete de cada diez personas LGTBI+ creen que la llegada de un Gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos.

Además, Iglesias ha subrayado que quieren un Gobierno que, tras las elecciones, "asuma y se comprometa a retomar todo lo que ha quedado pendiente".

"NO SE TRATA ÚNICAMENTE DE RESISTIR, HAY QUE AVANZAR"

"No se trata únicamente de resistir, se trata de seguir avanzando", ha afirmado, y ha emplazado al próximo Ejecutivo a asumir como prioridad la igualdad real, combatir los discursos de odio, proteger a las personas LGTBI+ y sus familias frente a las prácticas de conversión y garantizar que la infancia y la adolescencia crezcan en entornos digitales seguros.

Por su parte, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha hecho una "valoración negativa" de la legislatura. En este sentido, ha criticado "una inacción" por parte del Ejecutivo en materia de delitos de odio, en cuanto a la salud "física y mental" del colectivo y en cuanto a la "memoria y reparación" de personas trans.

Ha asegurado que los delitos de odio se duplicaron entre 2024 y 2025 y que en lo que va de 2026 se han triplicado y ha lamentado que el "régimen sancionador de la ley contra el odio no se haya estrenado" y que no se haya actuado contra las redes sociales, que "se han convertido en un espacio de caza contra las personas trans" y el colectivo LGTBI, como ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Cambrollé también ha criticado los desabastecimientos recurrentes de hormonas, la ausencia en muchas comunidades de protocolos educativos para reconocer a las personas trans y la falta de reparación a las personas LGTBI que sufrieron la violencia del Estado durante el franquismo, así como de una política activa contra la exclusión laboral trans.

"Si el próximo Gobierno es de ultraderecha más que una petición hacemos una advertencia: que no se atrevan a tocar los derechos que con nuestro cuerpo nos han costado conseguir. Si lo hacen, nos van a encontrar como están ahora las personas acampadas, nos van a encontrar revueltas y furiosas", ha afirmado además la presidenta de la Plataforma.