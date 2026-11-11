Feijóo garantiza que las mujeres podrán abortar en un hospital público en un gobierno con Vox

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre de 202 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado este miércoles que las mujeres podrán abortar en un hospital público en un gobierno de coalición con Vox.

"Sí, en la ley de supuestos vigente, sancionada por el Tribunal Constitucional, sí", ha expresado el presidente del PP en una una entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3, recogida por Europa Press.

Feijóo ha asegurado que va a "mantener la decisión de una mujer que quiera interrumpir el embarazo". "Va a tener una asistencia médica financiada con fondos públicos, ya sea en un hospital público o en un hospital concertado", ha señalado el líder del PP, que ha indicado que una modificación de la norma no es una "prioridad" en este momento.

En cuanto a que las menores de 16 años necesiten el consentimiento paterno para interrumpir el embarazo, el presidente del PP ha dicho que "ese debate es perfectamente legítimo" y "razonable".

"No he dicho el consentimiento. Dije el conocimiento de sus padres, que no es lo mismo", ha manifestado, para después añadir: "Ese debate es un debate que la sociedad española está dando, pero sobre la Ley del Aborto yo no voy a hacer enmiendas. Es que esa ley está aprobada".

Preguntado sobre si desaparecerá el Ministerio de Igualdad y sus funciones se repartirán en otros departamentos, Alberto Núñez Feijóo ha aclarado que "en ningún caso" ha dicho que vayan a desaparecer las políticas de igualdad. "Lo que he dicho es que el ministro o ministra de igualdad tendrán más competencias que solo las de igualdad", ha apuntado.

"Lo que vamos a hacer es subir el rango de la igualdad, porque estará con políticas muy importantes y muy sólidas, y el ministro será un ministro importante del gobierno", ha declarado.

Sobre qué ocurriría si Vox quiere romper el Pacto de Estado con respecto a la violencia de Género, Feijóo ha indicado que el PP ha firmado y suscrito el pacto. "Y en los acuerdos, en el marco que tenemos de negociación dentro del Partido Popular, en las políticas de igualdad, las políticas machistas, las políticas que suponen tener miles de huérfanos en España y miles de víctimas que están muertas y que están en los cementerios, en eso no vamos a jugar", ha remarcado.

Feijóo ha confirmado que reformará la Ley Trans y ha argumentado se han reunido con asociaciones de mujeres que consideran la ley una "falta de respeto" a ellas. "Para estar en una selección, para entrar en un equipo, vamos al sexo biológico y para cambiar la personalidad, hay una tramitación y hay un expediente que tiene que estar informado por médicos y por personas que conozcan el mundo, ya sean psicólogos, ya sean otros profesionales, y que tengan un dictamen", ha explicado.

"Yo lo que no estoy dispuesto es a declarar que me entra por la mañana a las 9 de la mañana siendo ministro hombre y que al día siguiente vaya al registro y que me diga que es mujer. Esto no lo voy a hacer", ha afirmado.

Igualmente, el líder del PP se ha comprometido a reforma la Ley de Eutanasia porque ciertas sociedades científicas le han trasladado que "puede producir determinados efectos inadecuados". "La garantía de la vida digna es una garantía que un Estado no puede en ningún caso posponer sobre la muerte digna", ha apuntado.

"Si usted está plenamente consciente, su enfermedad es irreversible, usted no quiere vivir en estas condiciones, supongo que al final usted va a hacer lo que considera oportuno y la ley le va a amparar", ha declarado.

"DESCONTROL" MIGRATORIO

Respecto a la situación migratoria, en España hay "una absoluta falta de política migratoria desde hace mucho tiempo", que hay un "absoluto descontrol" y que "humanidad es evitar en origen que la gente salga" con diplomacia.

Así, ha criticado la regularización extraordinaria de migrantes que, a su juicio, supone un efecto llamada. "Migración regular sí y migración irregular no, no es posible", ha zanjado.

En cuanto a Ceuta, Feijóo ha afirmado que su "primer objetivo" en un Consejo de Ministros que presida será crear "una carpeta de Ceuta", comprometiéndose así a priorizar la situación de la ciudad autónoma en su agenda de gobierno.

Entre las medidas, Feijóo ha detallado "una nueva Comisaría de Policía, una nueva Comandancia de la Guardia Civil", además de "agrupar todo el ejército en unas únicas instalaciones" y "ampliar el espigón del Tarajal".

"En Ceuta, situación, estamos como estábamos. Hay unos 15.000 invasores que siguen allí en la ciudad, los retornos son voluntarios, no se ha hecho prácticamente ningún expediente de retorno, Marruecos dice que está dispuesto a aceptar a los menores y el gobierno de España no se los entrega", ha asegurado.