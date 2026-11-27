El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El pres - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha relacionado este jueves la migración con la persecución al colectivo LGTBI o a las mujeres y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha replicado: "No nos va a instrumentalizar por sus políticas racistas".

Así han chocado los dirigentes del PP y de Frente Amplio durante el debate a cuatro, organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos) de Secuoya Content Group.

"Ustedes, el Gobierno progresista, ¿creen que creencia personal o religiosa le da derecho a las gentes que entran a perseguir al colectivo LGTBI o perseguir a las mujeres? Concrétenlo", ha planteado Feijóo.

Inmediatamente, Ada Colau ha contestado: "No nos va a instrumentalizar al colectivo LGTBI. No nos va a instrumentalizar por sus políticas racistas. Digo que no le vamos a permitir, las personas LGTBI no le vamos a permitir que nos instrumentalice para justificar su racismo". Mientras, Feijóo ha ironizado con que las personas LGTBI "son de la señora Colau, del resto no".

Al debate también ha entrado el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, quien ha afeado al líder del PP que son ellos quienes quieren "recortar el derecho al aborto de las mujeres y la ley LGTBI en España".

"Su socio de gobierno, el señor Abascal, quiere derogar la Ley LGTBI y usted igual, señor Feijóo. ¿Pero qué lecciones está dando al colectivo LGTBI o a las mujeres de este país? Si lo que quiere es su involución", ha asegurado Sánchez.

SÁNCHEZ: ES UNA "VERGÜENZA" QUE NO PIDA A ABASCAL CONDENAR LA VIOLENCIA

Asimismo, el presidente del Gobierno ha criticado que el presidente de Vox "todavía no ha condenado la violencia de género. "Y usted no se lo reprocha, no se lo espeta. Pero hágalo. ¿Por qué no se lo dice?", ha preguntado, para después añadir que es "una vergüenza" que no le diga a Abascal que tiene que condenar la violencia de género.

Finalmente, Santiago Abascal ha replicado a Sánchez si va a seguir "metiendo violadores en España para que aumenten las violaciones por tres". "Usted no defiende a las mujeres, usted las ha puesto en riesgo", ha subrayado.