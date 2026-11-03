Feijóo suscribe las reivindicaciones políticas de los cazadores, según la RFEC: "La caza forma parte de España"

Archivo - Cazador el primer día de la temporada de caza en Labrada, Abadín, a 19 de octubre de 2025, en Labrada, Abadín, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la adhesión de su formación al Decálogo de Compromisos Políticos que la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha presentado de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, según ha informado la organización. Lo ha hecho a través de un vídeo remitido a la RFEC, en el que ha afirmado que "el PP suscribe el Decálogo de Compromisos Políticos de la RFEC".

"La caza forma parte de España, de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones y de nuestra economía. Genera empleo, ayuda a conservar nuestros montes y es necesaria para gestionar la fauna (...). No es un enemigo del medio rural, es uno de sus principales aliados y merece respeto, no sospecha permanente", ha señalado.

En el vídeo, el líder 'popular' ha recalcado que España necesita una política rural y medioambiental "seria, hecha desde el campo y no desde los despachos" y "con menos imposiciones, menos consignas y más sentido común". En este marco, ha señalado que va a defender la caza sostenible, proteger sus tradiciones, reducir la burocracia y dar seguridad jurídica a quienes la practican.

Además, se ha comprometido a escuchar a quienes conocen el territorio antes de tomar decisiones que afectan a su futuro. "Hay que acabar con la falsa idea de que para proteger la naturaleza hay que prohibirlo todo y enfrentarse a quienes viven en ella y de ella. Porque son precisamente los agricultores, los ganaderos y los cazadores quienes tienen un verdadero interés en la conservación y en la sostenibilidad", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha destacado el compromiso del PP con la gestión cinegética sostenible, así como la escucha al sector en los procesos consultivos abiertos para elaborar el programa electoral. "Hemos sido consultados en la elaboración de un Libro Blanco que nos han garantizado será la base de su programa electoral y su plan de gestión si acceden al gobierno. Valoramos el proceso de escucha a nuestras propuestas y valoramos los compromisos alcanzados", ha señalado.

El decálogo fue presentado el pasado 21 de octubre en el marco de la campaña 'La caza también vota', con la que la RFEC pretende trasladar a las principales formaciones políticas las reivindicaciones del sector cinegético español. En él, la entidad recoge peticiones relativas a la protección de la caza sostenible y las modalidades tradicionales, la conservación de la biodiversidad, la gestión de la fauna silvestre, la sanidad animal y la seguridad jurídica.

Asimismo, incluye demandas sobre la simplificación administrativa y la lucha contra el furtivismo, así como decisiones basadas en criterios científicos y una actualización del Reglamento de Armas. También reclama una mayor participación del sector en las decisiones que le afectan y una transición ambiental proporcionada y viable, sobre todo ante las restricciones al uso de munición con plomo. La RFEC continuará trabajando para que las distintas formaciones políticas conozcan estas propuestas y puedan pronunciarse sobre ellas.