Feijóo urge a permitir la movilidad interprovincial para visitar a familiares y a usuarios de residencias

Urge a permitir la movilidad interprovincial para visitar a familiares y a usuarios de residencias

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que Galicia pedirá ser una de las autonomías que abandonen el estado de alarma al finalizar la fase 2, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara a los presidentes autonómicos que algunas regiones estarían fuera de la alarma en pocos días.

Ante esta posibilidad de que algunas comunidades queden fuera del estado de alarma en unos días, que Galicia "presentará su candidatura" a ser una de las primeras autonomías en hacerlo. Esto podría ocurrir a partir del domingo 7 de junio, con la previsión de que el lunes 8 Galicia entre en la fase 3.

"En nuestra opinión, dentro de 15 días, si Galicia mantiene la situación epidemiológica que tenemos actualmente y si, incluso, la mejoramos, no estaría justificado estar en el mismo punto que cuando estábamos peor", ha explicado.

En este contexto, ha dicho que le parece "sensato" y "correcto" el criterio avanzado por Sánchez de que se haría "en función de la situación epidemiológica" de cada territorio.

En cualquier caso, Feijóo ha adelantado que si Galicia es una de las comunidades que abandona el estado de alarma, la Xunta retomaría plenas competencias en asuntos como la limitación de aforos en locales, al tiempo que "resguardaría" la entrada de ciudadanos que vengan de territorios con situaciones epidemiológicas "peores".

RECLAMA LA MOVILIDAD ENTRE LAS CUATRO PROVINCIAS

El jefe del Ejecutivo gallego también ha insistido este domingo en reclamar la movilidad entre las cuatro provincias gallegas, algo que "debería estar autorizado desde ya" para que los ciudadanos puedan realizar visitas a familiares de hasta segundo grado, a personas mayores internas en residencias --que reabren este lunes-- y a menores tutelados.

Así se lo ha trasladado al jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, durante la undécima videoconferencia de líderes autonómicos. En este sentido, en la rueda de prensa posterior, Feijóo ha dicho que por primera vez el titular estatal "se comprometió a estudiarlo".

"Es difícil explicar que se pueda ver a diez amigos en la provincia pero hijos y padres, nietos y abuelos no puedan verse por estar en ciudades de provincias distintas, con una situación epidemiológica igual", ha lamentado.

Para volver a apoyar esta postura que mantiene la Xunta desde que se anunció el plan de desescalada por provincias, Feijóo ha dicho que "no tiene sentido que alguien de Ribeira pueda quedar con unos amigos, hasta diez, en Ortigueira" --ambos municipios están en A Coruña--, pero que "sin embargo alguien de Melide (A Coruña) no pueda acudir a Palas de Rei (Lugo) para visitar a un familiar".

Tras insistir en que la situación epidemiológica con respecto a la pandemia es similar en toda la Comunidad, que funciona como "una ciudad única" con siete centros, ha cargado de nuevo contra el uso de la provincia, una unidad administrativa del "siglo XIX", como territorio de referencia para una pandemia "en la tercera década del siglo XXI".

Además, preguntado sobre si el Gobierno central ya se pronunció sobre la propuesta de que los ciudadanos de municipios limítrofes puedan saltar de una provincia a otra, ha dicho que Sánchez "no lo aclaró". Eso "no es justificable" para Feijóo, quien no obstante ha saludado que el presidente "va a estudiarlo".

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

En este mismo sentido, el titular de la Xunta ha puesto el foco en los universitarios que estudian y residen en una provincia diferente a la suya de origen, para demandar que puedan acudir a sus residencias o pisos a "algo tan elemental como es recoger sus apuntes y sus enseres".

Esta fue una cuestión acordada ya hace una semana por el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), órgano que aborda la emergencia sanitaria en Galicia y en el que están representados la Xunta, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Preguntado al respecto este domingo, Feijóo ha admitido que esta petición fue "remitida" por el Cecop a la Delegación del Gobierno, dirigida por Javier Losada, y que esta, según el mandatario gallego, la "desestimó".

Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press indican que no es que se haya desestimado, sino que el Cecop es un organismo autonómico que no tiene competencias para tomar este tipo de decisiones y que la orden ministerial al respecto establece que estos viajes "no están amparados" por el Real Decreto que rige el estado de alarma. Por tanto, "en la actual situación no están permitidos".

Todas estas cuestiones planteadas este domingo a Sánchez son demandas de la Xunta ya "desde hace semanas". "Están fundamentadas, insisto, en evidencias epidemiológicas", ha afirmado Feijóo.

ESCUELAS INFANTILES

Cuestionado acerca de cuándo reabrirán las escuelas infantiles de 0 a 3 años, el presidente gallego ha reiterado que "hay discusión" entre los pediatras al respecto, por lo que su Administración mantiene "una actitud cautelosa" al respecto.

Así, ha avanzado que la Consellería de Política Social comenzará, desde "mañana lunes" o "pasado martes", reuniones con directores y representantes de estos centros con la previsión de tomar una decisión "esta semana".

En cambio, ya ha confirmado que queda completamente "desechada" la posibilidad de abrir las aulas de 3 a 6 años, una competencia de la Consellería de Educación, a pesar de la entrada de Galicia en la en fase 2. Este lunes, los únicos que volverán a las aulas serán estudiantes de 2º de Bachillerato y segundos cursos de FP medio y superior.