La FELGTB denuncia que hay "ideología transfóbica" en la Comisión de Igualdad del Congreso y señala al PSOE

Actualizado 28/01/2019 15:19:39 CET

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bixesuales (FELGTB) ha denunciado la existencia de "ideología transfóbica" en diputados de la Comisión de Igualdad del Congreso, y ha señalado directamente al PSOE como el grupo con el que han tenido un "encontronazo" para incluir sus reivindicaciones del colectivo trans en la Ley de Igualdad LGTBI.

"En la Comisión hay personas con ideología transfóbica", ha asegurado la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, en una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede madrileña de la federación, en la que han criticado la "lentitud" en la tramitación de la ley y la carencia, en su opinión, de un articulado que garantice los derechos de las personas trans.

"No vamos a permitir y aplaudir una ley que no garantice los derechos y la igualdad de todo el colectivo", ha añadido Sangil, que ha evitado señalar a los diputados a los que dirige su acusación, aunque ha precisado que se refiere a representantes del PSOE.

"No vamos a hablar de personas pero es en el Grupo Socialista donde nos hemos encontrado el encontronazo", ha precisado la presidenta de la FELGTB ante las preguntas de los periodistas. El vicepresidente de la federación, Mané Fernández, ha atribuido la supuesta resistencia a la inclusión de derechos de las personas trans en la ley a un "discurso" de una "pequeña parte" del movimiento feminista.

"Se trata de no reconocer la identidad de mujer trans y decir que no es una mujer, que tendrá siempre la cabeza de un hombre porque ha sido educada como un hombre, que por mucho que diga que sea una mujer nunca lo será. Todo lo que venga detrás del no reconocimiento del autodeterminación de las personas trans es transfóbico", ha afirmado Fernández.

MOVILIZACIÓN CONTRA "EL DISCURSO DEL ODIO"

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha apelado al resto de formaciones políticas para acelerar la tramitación de la Ley LGTBI en el Congreso, que el Gobierno se ha comprometido a tener lista durante el primer trimestre de este año, según la federación.

"Volvemos a exigir a los partidos que es una responsabilidad de su cargo y no pueden desoír lo que la comunidad LGTBI quiere. Apelamos a su responsabilidad", ha dicho Sangil, que ha comenzado su intervención anunciando que el colectivo se movilizará, antes las elecciones locales, autonómicas y europeas de mayo, contra "los discursos que incitan al odio".

"A muchos partidos no les importamos, no estamos en sus mítines ni en su agenda, y si estamos es para restarnos, no para sumarnos", ha expuesto advirtiendo que el discurso de la "ultraderecha" no solo amenaza al colectivo LGTBI, sino a todo el "tercer sector" en el que engloba a migrantes, feministas y ONGs que cubren "un espacio que no ocupa la administración".

Ante esa "amenaza", Sangil ha asegurado que la comunidad LGTBI se enfrentará con una "estratégica paradójica" el "discurso del odio" que sitúa en la ultraderecha. "No hay miedo y no vamos a dar ni un paso atrás", ha proclamado.

MAYORES SIN ARMARIOS

La FELGTB también ha aprovechado la rueda de prensa para anunciar que durante 2019 dedicará su año temático a visibilizar a los mayores LGTBI y a la memoria histórica bajo el lema "Mayores sin armario: ¡historia, lucha y memoria!", que arrancó el pasado 26 de diciembre con el 40 aniversario de la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

El año temático estará dedicado, en palabras del secretario de organización de la federación, Loren González, a las personas mayores "que están y a las que no han llegado", centrándose también en la "memoria histórica" y en el "envejecimiento activo" de unos mayores que se enfrentan en su vejez a la "soledad" y la "precariedad".