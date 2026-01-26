La FELGTBI+ dedicará 2026 a exigir derechos "reales" para personas intersex frente a prácticas médicas "no consentidas"

Archivo - Presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, en Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, a 10 de diciembre del 2024, en Madrid. - JESÚS HELLÍN / STUDIO MEDIA 19 - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) dedicará su año temático 2026 a visibilizar las realidades de las personas intersex y a reivindicar derechos "reales" frente a prácticas médicas "no consentidas".

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, en rueda de prensa, quien ha avanzado que el lema elegido es 'Corporalidades Intersexuales: derechos reales'.

En este sentido, Iglesias ha afirmado que las personas intersex, con variación natural de las características sexuales, "han sido sistemáticamente excluidas de los discursos médicos, educativos, legislativos y sociales". Además, ha apuntado que enfrentan "estigmatización, vulneraciones de derechos y prácticas médicas no consentidas".

"Las personas intersex merecen vidas dignas, libres de discriminación y de odio, en la que los cuerpos diversos puedan crecer sin juicio y sin discriminación. Y este año nos vamos a encargar de que las vidas de las personas intersex ocupen el centro de nuestras reivindicaciones", ha asegurado.

Igualmente, ha informado de que "debido al desconocimiento de las realidades intersex por parte de la comunidad sanitaria, estas prácticas de hormonación o modificación genital se siguen realizando por indicación médica".

También ha exigido que las administraciones públicas garanticen una formación "suficiente, continuada y actualizada" del personal sanitario en relación a la diversidad humana y a las necesidades específicas de las personas intersexuales.

Por su parte, el representante de la Comisión del Año temático, Luc Vañó, ha recordado que las personas intersex nacen con variaciones naturales de las características sexuales y ha destacado que la decisión de dedicar este año temático a las intersexualidades responde a una "urgencia real" de visibilización.

Asimismo, ha expuesto que personas intersex han crecido sabiendo que sin su consentimiento se le "han realizado intervenciones quirúrgicas innecesarias, mutilaciones genitales, tratamientos hormonales impuestos, medicalización forzada".

"Estas prácticas no solo dejan huellas en forma de cicatrices, dolores crónicos, pérdida de sensibilidad o infertilidad. También afectan profundamente a la salud física y mental, a la identidad, a la autoestima y a la vida emocional", ha advertido Vañó.

De la misma manera, ha indicado que estas prácticas son "vulneraciones de derechos humanos" y ha recalcado que "deben cesar". "Existimos, formamos parte de esta sociedad y merecemos vivir sin violencia, sin estigmas y con plenos derechos", ha apuntado.

Así, este 2026, la Federación Estatal LGTBI+ incidirá en las agendas legislativas y administrativas para erradicar las prácticas médicas "no consentidas" y lograr el reconocimiento legal de la existencia de las intersexualidades, así como a fomentar su "participación real" en los espacios de decisión.

ALIANZAS CON ENTIDADES MÉDICAS

También prevé promover alianzas con entidades médicas y de derechos humanos para "poner fin a la patologización" y reclamar protocolos de atención "respetuosos" en todos los ámbitos sanitarios, que garanticen el derecho "a la información, al consentimiento y a la autonomía corporal".

Además, la Federación tiene previsto trabajar este año para concienciar a la ciudadanía sobre las experiencias y "vulneraciones" de las personas intersex; interpelar a los medios de comunicación para fomentar "representaciones respetuosas y no sensacionalistas" y hacer un llamamiento a la utilización del arte, la comunicación y el espacio público para "generar un cambio cultural".

Finalmente, impulsará la transformación del ámbito educativo para que incluya las intersexualidades desde una perspectiva de derechos humanos y compartirá una guía sobre intersexualidades como herramienta para informar.