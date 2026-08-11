La FELGTBI+ exige políticas públicas para la juventud LGTBI+ y reclama su participación "real y efectiva"

Archivo - Ambiente durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha reivindicado políticas públicas que atiendan y respondan a las necesidades específicas de la juventud LGTBI+, así como su participación en la toma de decisiones de forma "real y efectiva".

Así lo ha expresado con motivo del Día Internacional de la Juventud que se conmemora este miércoles 12 de agosto. En este sentido, la Federación ha pedido que no se utilice la imagen de los jóvenes del colectivo para trasladar compromiso que luego no se materializa, perpetuando así su "exclusión".

"Somos la generación más formada y queremos formar parte de las soluciones. Además, la precariedad laboral, la crisis de vivienda o la situación socioeconómica que genera una incertidumbre vital en la juventud en general, se intensifica en la juventud LGTBI+ ya que estamos expuestas a la discriminación por LGTBIfobia presente en ámbitos como el acceso al empleo o al alquiler, entre otros", ha asegurado la co-coordinadora del Grupo Joven de FELGTBI+, Vir Markland.

Según el informe 'Estado del Odio 2026', elaborado por la Federación, con la colaboración de miembros de un equipo de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP, CSIC), más de un tercio de las personas LGTBI+ de entre 18 y 24 años (36%) ha sufrido discriminación en el último año.

Esta misma investigación también revela que más de 4 de cada 10 (43%) han sufrido acoso y 2 de cada 10 (21%) han sido víctimas de una agresión. Asimismo, los menores de 35 años acumulan aproximadamente la mitad de los casos de violencia ejercida contra el colectivo en el entorno digital.

En esta línea, la FELGTBI+ ha demandado sensibilización y formación en diversidad sexual, de género, familiar y corporal en los ámbitos educativos, sanitarios y públicos, con el objetivo de reducir la violencia que sufre la juventud LGTBI+ "en espacios que deberían ser seguros".

También ha demandado "especial protección" para las infancias y juventudes trans y no binarias que se encuentran "desamparadas e invisibilizadas". "Exigimos el reconocimiento legal de las personas no binarias, ya que carecer de él las expone a todo tipo de violencias y vulneraciones de derechos", ha apuntado del el Grupo Joven de la Federación Koali Martín-Consuegra.

Finalmente, ha pedido visibilidad, accesibilidad y recursos en todo el territorio estatal, con especial atención a las zonas rurales para no tener que dejar el hogar para poder vivir siendo quienes son.