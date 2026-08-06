La FELGTBI+ expondrá en el World Pride de Ámsterdam los avances de España en igualdad laboral para el colectivo

Participantes y espectadores celebran durante el desfile del Orgullo Gay de Ámsterdam el 1 de agosto de 2026 en Ámsterdam, Países Bajos. - Europa Press/Contacto/Liona Li/Tmhk

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Paula Iglesias, participará este viernes, 7 de agosto, en la 2026 Workplace Pride International Conference de Ámsterdam.

Lo hará en el marco del World Pride para exponer los logros de España en legislación laboral y pionera contra la LGTBIfobia en el empleo.

Según ha informado la organización en un comunicado, Iglesias viajará acompañada por el director ejecutivo de la federación, William Gil D'Avolio, para representar al activismo español.

Durante su intervención, trasladará también la necesidad "urgente" de aprobar en España un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia colectivos vulnerables.

Asimismo, la federación ha destacado que la aprobación del Real Decreto para la igualdad LGTBI+ en la empresa convirtió a España en el primer país del mundo en legislar en esta materia.

No obstante, la organización alerta del incremento del odio vertido en redes sociales e instituciones y ha asegurado que las agresiones a personas del colectivo se han triplicado en solo dos años.

De acuerdo con sus datos, los espacios de trabajo han pasado en el último año del sexto al segundo lugar con más agresiones LGTBIfóbicas, situándose solo por detrás de la vía pública.

"Las legislaciones no se aplican solas y solo serán efectivas si frenamos el odio que se cuela en nuestros trabajos, escuelas e incluso casas", ha advertido Paula Iglesias para después insistir en que el reto actual pasa por aprobar un marco de protección estatal que detenga esta escalada.

Además de su participación en la conferencia, la delegación española acudirá este sábado 8 de agosto a la manifestación del World Pride en la capital neerlandesa, coincidiendo con el 25º aniversario del matrimonio igualitario en Países Bajos y los 30 años de la Canal Parade.