FELGTBI+ lanza 'El Vertedero del Odio' para denunciar LGTBIfobia: "Cuando le hacemos frente juntas, duele un poco menos"

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varias personas con banderas LGTBI durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2024, a 6 de julio de 2024, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las drags Estrella Xtravaganza y Pupi Poisson han presentado este jueves en la madrileña plaza de Pedro Zerolo 'El Vertedero del Odio', una acción en calle de la Federación Estatal LGTBI+ para denunciar y visibilizar la LGTBIfobia.

La campaña invita a todas las personas LGTBI+ que lo deseen a compartir y denunciar las experiencias de odio que les han dañado a lo largo de su vida. "Cuando el odio se normaliza, crece, pero cuando le hacemos frente juntas, duele un poco menos", han afirmado desde la Federación.

En el marco del Orgullo 2026 (28 de junio), y con motivo del Día contra los Discursos de Odio (18 de junio), la Federación ha organizado esta actuación para recordar que los discursos de odio son "el origen de la violencia" que las personas LGTBI+ y otros grupos en situación de vulnerabilidad "sufren en las calles, los trabajos y en el resto de ámbitos de su vida diaria".

En este sentido, la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, ha advertido de que las agresiones contra el colectivo LGTBI+ "se han triplicado en solo dos años". "Por eso es urgente la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad", ha reivindicado.

También ha alertado de que España se ve "amenazada" por un "clima de crispación que va cada vez a más, a su juicio, directamente alimentado por los discursos de odio. "De nada sirve aprobar leyes para ser el país con la legislación más avanzada en derechos si, después, no se aplican ni se desarrollan las medidas necesarias para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad que seguimos siendo víctimas del odio. Y es que más de la mitad de las personas LGTBI+ ha vivido un hecho de odio en el último año", ha asegurado.

De la misma manera, ha reclamado un consenso democrático que "frene la violencia" y ha animado a la sociedad a salir este Orgullo a las calles para reivindicar la igualdad "real". "El Orgullo es urgente y es ahora", ha añadido.

'El Vertedero del Odio' se ha convertido en un espacio donde recoger todos los discursos y delitos de odio que "intentan arrebatar la libertad y la dignidad" de las personas LGTBI+. ""¿Y sabéis qué hacemos con ello? Pues cariño, lo que se hace con cualquier residuo tóxico: desecharlo", han expuesto las drags.