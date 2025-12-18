FELGTBI+ se queja ante el Defensor del Pueblo por el "bloqueo" en la adecuación documental de personas trans migrantes

Archivo - Entrevista a la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, en Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, a 10 de diciembre del 2024, en Madrid. - JESÚS HELLÍN / STUDIO MEDIA 19 - Archivo

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (LGTBI+) se ha quejado antes el Defensor del Pueblo por el "bloqueo" en la adecuación documental de personas trans migrantes.

En este sentido, tal y como ha informado este jueves la Federación con motivo del Día del Internacional del Migrantes que se conmemora este 18 de diciembre, ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, vía registro, ante el incumplimiento del artículo 50.1 de la Ley LGTBI+.

Según la legislación aprobada en 2023, las personas trans migrantes residentes en España tienen derecho a que su NIE, TIE o documentación de extranjería refleje su identidad. Además, tal y como marca la propia ley, los procedimientos reglamentarios para garantizar este derecho deberían haberse habilitado durante el primer año de vida de la legislación.

Sin embargo, la Federación ha explicado que, tras casi tres años desde la publicación de la ley en el BOE, el Ministerio del Interior sigue sin implementarlos. "Como consecuencia de esta falta de desarrollo administrativo, existe un bloqueo que vulnera los derechos de unas 65.000 personas", ha destacado.

Por este motivo, la FELGTBI+ ha pedido al Defensor del Pueblo que supervise de manera urgente el cumplimiento de la Ley por parte del Ministerio del Interior y emita "una recomendación formal instando a la habilitación inmediata de los procedimientos reglamentarios necesarios". Asimismo, le ha solicitado que requiera información oficial sobre las actuaciones emprendidas hasta el momento y los plazos previstos para garantizar la adecuación documental.

"VULNERACIÓN CONTINUADA Y PROLONGADA"

Ante esta situación, la presidenta de la Federación, Paula Iglesias, ha asegurado que no se trata de un "simple retraso administrativo", sino de una "vulneración continuada y prolongada de derechos humanos". "Esta situación contradice frontalmente los principios constitucionales de igualdad, dignidad y no discriminación. También, los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos y protección de las personas LGTBI+", ha denunciado.

En esta misma línea, Iglesias ha añadido que "las personas trans migrantes se encuentran atrapadas en un limbo burocrático que les niega su identidad y las expone a múltiples vulnerabilidades y violencias". "Esta situación agrava las dificultades que estas personas ya enfrentan en ámbitos como el empleo, la sanidad, la vivienda o cualquier trámite para el acceso a recursos básicos", ha agregado.

Igualmente, Iglesis ha exigido que se actúe "de manera inmediata" para "frenar esta violencia institucional". "La Ley es clara, el mandato es claro y el plazo se ha incumplido", ha defendido.

De la misma manera, la vocal de delitos de odio de la Federación Estatal LGTBI+, Ángeles Blanco, ha tachado la situación de "crítica" porque, "ante la falta de reglamentación, las oficinas de extranjería, comisarías y otros organismos se niegan a tramitar las solicitudes de adecuación de documentación alegando falta de instrucciones".

"En la práctica, además, algunas administraciones están imponiendo un requisito contrario a la Ley: la obtención de la nacionalidad española. Esto vulnera directamente el artículo 50.1, que garantiza este derecho a todas las personas trans extranjeras que acrediten impedimentos legales o de hecho en su país de origen", ha alertado.

Finalmente, Blanco ha recordado que "muchas de estas personas han tenido que huir de sus países por persecución, criminalización o violencia extrema". "España debería ser un espacio seguro. Sin embargo, la falta de adecuación documental las expone a nuevas situaciones de riesgo. No estamos hablando de un trámite, estamos hablando de dignidad, protección y derechos", ha concluido.