La FELGTBI+ reclama políticas públicas para prevenir el odio: "Es un problema democrático y responsabilidad colectiva" - FELGTBI+

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha reclamado políticas públicas para prevenir el odio, que "es un problema democrático y una responsabilidad colectiva".

"Hay que actuar antes de que la violencia ocurra: con educación en diversidad, con instituciones comprometidas y con una sociedad civil fuerte y reconocida. Porque el odio no es un problema del colectivo LGTBI+, es un problema democrático y combatirlo es una responsabilidad colectiva", ha asegurado este miércoles el vicepresidente de la FELGTBI+, Jonás Candaosa.

Así lo ha puesto de manifiesto en la IV Jornada sobre Innovación en Intervención con Delitos de Odio, un espacio de intercambio y debate en el que más de una decena de especialistas han analizado nuevas estrategias para el abordaje de los delitos de odio dirigidos contra personas LGTBI+.

En este sentido, Candaosa ha destacado que más de la mitad de las personas LGTBI+ en España ha sufrido "algún tipo de acto de odio" en el último año. También ha incidido en que "no son hechos aislados, sino violencias repetidas y estructurales que se mantienen en el tiempo" y ha añadido que "el acoso, los insultos y la discriminación siguen siendo las formas más habituales, tanto en la calle como en los entornos digitales".

De la misma manera, ha señalado que "hablar de delitos de odio es hablar de una amenaza directa a la convivencia democrática". "No afectan solo a quienes los sufren en primera persona, sino que generan miedo, exclusión y rompen el tejido social. Cuando una persona es atacada por su orientación sexual, su expresión o identidad de género, o por sus características sexuales, se debilitan los derechos de toda la sociedad", ha subrayado.

Por su parte, el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, se ha referido al "gran desafío" que es la infradenuncia, puesto que el 80% de las personas que sufren LGTBIfobia, a día de hoy, no denuncia. "A esto, se suma la infradetección ya que, a los hechos que se denuncian, que cada día son más, se suman los que no detectamos", ha declarado.

Asimismo, Aguilar ha alertado del "incremento sustancial" del número de escritos de acusación del Ministerio Fiscal y de sentencias condenatorias. En esta línea, ha explicado que, en abril de 2024, establecieron que los insultos discriminatorios que ocurren en la vía pública no fuesen un delito privado, sino uno público. "Fruto de esta posición de la Fiscalía, tenemos seis sentencias del Tribunal Supremo avalando este criterio. Esto es un cambio importante. Quizá de cara a las víctimas es insuficiente, pero en términos jurídicos es sustancial y transformador. Por tanto, el trabajo especializado y sensibilizado da resultados y es básico", ha añadido.

HERRAMIENTAS "ADECUADAS" FRENTE A DESAFÍOS

Del mismo modo, ha admitido que "quedan muchas cosas por hacer" y que, actualmente, existe el "desafío" de luchar contra el odio a través de las redes sociales, de dotar al Estado de los "recursos necesarios" para lograrlo, "con las herramientas adecuadas". "Se producen gran cantidad de humillaciones contra colectivos enteros y ahí tenemos todo un desafío", ha precisado.

En la jornada, la responsable de Investigación, Formación y Calidad de FELGTBI+, María Rodríguez; el técnico de igualdad e intervención social, Guillem Montoro; y la abogada en el Colegio de abogacía de Valencia, Mireia Martí, han abordado las especificidades del odio contra el colectivo trans e intersex.

Además, la abogada y técnica del Departamento de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación de Secretariado Gitano, Mari Carmen Cortés Amador; la secretaria General de Fundación ONCE, Virginia Carcedo; y el técnico del Observatorio HATEnto, José María Tomás Ponce, han analizado la influencia de la movilización social frente al odio contra personas del colectivo.

Por otro lado, la psicóloga especializada en diversidad sexual y de género y en violencias basadas en el género, Bárbara Esteban; la trabajadora social de la oficina de no discriminación del Ayuntamiento de Valencia, Dolo Atienza; y la investigadora Ramón y Cajal en el Área de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Ana Belén Valverde, han explicado nuevas fórmulas de acompañamiento ante el odio.

Por último, la fiscal adscrita a la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, María Jesús Raimundo; la profesora en excedencia Asociada en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, Olga Belmonte; y la profesora de la Universidad de Salamanca, especialista en igualdad de trato, delitos de odio, atención a víctimas y gestión de la diversidad, Concha Antón Rubio; han debatido sobre cómo restaurar el odio.