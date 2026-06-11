Felipe VI pide invertir en Confederaciones Hidrográficas para enfrentar "desafíos" futuros como el cambio climático

El Rey Felipe VI interviene durante la celebración del acto conmemorativo del décimo aniversario de la Fundación Hermes, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Felipe VI ha señalado este jueves que "desafíos" futuros como la necesidad de preservar los ecosistemas y la adaptación al cambio climático "exigirá" invertir "aún más en ese gran activo de las Conferencias Hidrográficas, que es su personal, ejemplar en su servicio y altamente cualificado".

Así se ha expresado en la celebración del centenario de las Confederaciones Hidrográficas, celebrada en la Galería de las Colecciones Reales y presidida por el propio monarca. Durante el mismo, el Rey ha entregado reconocimientos a un familiar de Manuel Lorenzo Pardo, ideólogo de las Confederaciones Hidrográficas, así como a los presidentes de las del Ebro, Carlos Arrazola Martínez, y del Segura, Mario Andrés Urrea Mallebrera, con motivo de su centenario.

En concreto, Felipe VI ha indicado "al mirar hacia el futuro, los desafíos son tan exigentes como los iniciales, o incluso mayores". "La necesidad de preservar los ecosistemas requerirá seguir avanzando en la protección de ríos, humedales y acuíferos, esenciales para la biodiversidad y para el equilibrio de nuestros territorios", ha apostillado.

Además, ha señalado que la adaptación al cambio climático exigirá gestionar recursos "sometidos, cada vez con más frecuencia, a fenómenos extremos". "Exigirá también atender a las transformaciones en la demanda del agua y a las nuevas necesidades de nuestra sociedad, sin perder de vista los sectores tradicionales. Todo ello exigirá igualmente invertir aún más en ese gran activo de las Conferencias Hidrográficas que es su personal, ejemplar en su servicio y altamente cualificado", ha resaltado.

Más allá de ello, el monarca ha puesto en valor la creación de la Confederación Hidrográfica del Ebro hace ahora un siglo, "primera institución de su naturaleza en el mundo" que situó a España "a la vanguardia en este ámbito" y marcó el inicio de una de las aportaciones "más relevantes" de España a la ingeniería, a la organización del territorio y a la acción pública.

Según ha dicho, esto fue posible "gracias a la convergencia de una visión política, un ambicioso proyecto técnico y una decidida voluntad de servicio al interés general". En este sentido, ha recordado figuras que desempeñaron un papel "fundamental" en su concepción y puesta en marcha como Rafael Benjumea, impulsor de importantes iniciativas de ingeniería y desarrollo hidráulico, y Manuel Lorenzo Pardo, "uno de los grandes artífices de la planificación hidrológica moderna en España".

"A ello se sumó el respaldo de la Corona durante el reinado de mi bisabuelo, Alfonso XIII, contribuyendo entre todos a sentar las bases de una institución que, a lo largo de las décadas, ha acompañado el desarrollo económico, social y territorial de amplias zonas de España", ha resaltado.

En su intervención, ha indicado que la "originalidad" de las Confederaciones Hidrográficas consiste "sobre todo" en haber reconocido la cuenca hidrográfica "como una realidad física, económica y social merecedora de una gestión integral". Según ha dicho, estas organizaciones han contribuido durante el último siglo "a la consolidación de una cultura del agua basada en la planificación, el conocimiento y la responsabilidad compartida".

"Su continuidad y proyección internacional --que ha servido de referencia para otros países y ha contribuido a configurar algunos de los principios que hoy inspiran la gobernanza europea del agua-- son, probablemente, la mejor prueba de su vigencia. Ese es el legado que hoy celebramos", ha destacado.