Feministas piden reformar las leyes trans autonómicas para "proteger" el deporte femenino y garantizar el "juego limpio"

Archivo - Una pancarta en una manifestación convocada por Movimiento Feminista contra la violencia machista, a 25 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han pedido reformar las leyes trans autonómicas para "proteger" el deporte femenino y garantizar el "juego limpio".

En este sentido, la organización de mujeres ha remitido una carta al Consejo Superior de Deportes, al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a las consejerías de deporte de todas las comunidades autónomas para solicitar la revisión y modificación de las leyes trans autonómicas. Según las feministas, estas normas "permiten la participación en competiciones femeninas basándose en la autodeterminación de sexo, sin atender a la evidencia científica sobre las diferencias biológicas entre mujeres y hombres que son relevantes para el deporte".

La iniciativa, que es compatible con la demanda de derogación de las leyes de autodeterminación del sexo o leyes trans, se apoya en la reciente publicación de la 'Guía de salud de la mujer deportista', elaborada por el propio Ministerio y el Consejo Superior de Deportes. La organización expone que se trata de "un documento oficial que reconoce que la biología femenina influye de forma determinante en el rendimiento deportivo, la salud y el riesgo de lesiones, y que existen diferencias fisiológicas y biomecánicas entre hombres y mujeres que tienen impacto directo en la competición deportiva".

Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres defienden que estas evidencias "deben traducirse en políticas públicas coherentes, especialmente cuando están en juego derechos conquistados por las mujeres, como el acceso a competiciones deportivas en condiciones de igualdad y seguridad".

"Reconocer las diferencias sexuales no es discriminación, sino una condición necesaria para garantizar la igualdad real. El deporte femenino existe precisamente para corregir una desigualdad estructural basada en el sexo", subraya la organización.

En esta misma línea, advierte de que "permitir la participación de personas de sexo masculino en categorías femeninas no amplía derechos, sino que introduce desigualdades materiales, compromete el principio de juego limpio y puede afectar a la seguridad y a las oportunidades deportivas de mujeres y niñas".

RECLAMA "RESPONSABILIDAD Y COHERENCIA" AL PP

Igualmente, reclama "responsabilidad y coherencia" al PP en las comunidades autónomas donde gobierna. Así, recuerda que los 'populares' han defendido en distintas iniciativas la protección de las categorías deportivas femeninas, sin que en paralelo haya iniciado procesos para la reforma legislativa en las comunidades donde gobierna. "Existe margen político y jurídico para actuar ya desde el ámbito autonómico, sin esperar a reformas estatales", apunta.

La organización destaca que el propio Gobierno central ha reconocido, a través de la 'Guía de salud de la mujer deportista', el "papel fundamental" de los procesos biológicos y fisiológicos, lo que indica "refuerza la necesidad de revisar el marco normativo vigente".

Desde una perspectiva feminista, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres insiste en que "la igualdad no puede construirse negando la realidad material del sexo, y que las políticas públicas deben proteger a las mujeres como clase sexual, también en el ámbito deportivo".

"Un feminismo comprometido con la justicia social no puede renunciar a la evidencia ni a la igualdad real. Proteger el deporte femenino es una cuestión de derechos, no de ideología", concluye.