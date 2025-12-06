Feministas socialistas ven un ambiente "violento" para las mujeres en el PSOE, donde acosadores "campan con libertad"

Archivo - Francisco Salazar, en una foto de archivo. - PSOE - Archivo

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Feministas Socialistas (Femes) ha criticado que el ambiente de trabajo dentro del PSOE "sea violento para las mujeres y que los acosadores campen con libertad".

De este modo se ha referido la asociación a los casos de José Luis Ábalos y Koldo García, de Francisco Salazar y del que fuera líder socialista en Torremolinos, Antonio Navarro.

Para la asociación, "todos tienen el mismo denominador, machismo y ejercicio de violencia contra las mujeres". "Agravan la desigualdad por razón de sexo, que todavía persiste. Varones con cierto o mucho poder dentro del PSOE, que, o bien compran sexo o bien acosan laboral y/o sexualmente a compañeras de trabajo o de militancia; hombres que convierten en violento para las mujeres un ambiente que debería ser de libertad y compañerismo", advierte.

Por ello, condena "rotundamente" estas conductas y ha lamentado que la respuesta del PSOE a las denuncias por tales conductas sea "insuficiente".

La asociación recalca que si se aprobó un protocolo contra el acoso "es obligación legal cumplirlo, igual que para todos los demás partidos, que no lo tienen la mayoría, disponer de él".

"Ser es hacer. No es de recibo que, presentada una denuncia en junio de 2025, y creado el órgano en el mes de julio, en diciembre las denunciantes no hayan recibido respuesta. Las mujeres tenemos derecho a desarrollar nuestro trabajo en un ambiente libre; nuestra vida, valiosa, no es segura mientras que el acoso siga siendo una forma masculina de actuar seminormalizada. Afecta a nuestro respeto y esto tiene consecuencias en nuestra salud", apunta en un comunicado.

Desde Femes defienden que la nota informativa del PSOE ante el caso Salazar "pone en evidencia la inacción y la desatención a las mujeres denunciantes". "Las denuncias, se dice en ella, se han 'ofuscado'. No, ni las denunciantes ni la militancia sabemos qué se ha resuelto en un caso tan grave. Al parecer, nada todavía. Somos lo que hacemos", apuntan.

La asociación reconoce que el PSOE ha llevado a cabo "ambiciosas políticas que han mejorado la vida de las mujeres en España; políticas públicas de igualdad que han transformado este país en uno más habitable para las mujeres", aunque precisa que también tiene muchas "otras pendientes" como los adoptados en sus congresos, que, a su juicio, "seguirán mejorando la vida de las mujeres".

Ante esta situación, las feministas socialistas exigen el PSOE Incorpore a puestos de responsabilidad a mujeres feministas que aseguren el cumplimiento de todos los compromisos del partido con las mujeres; se vuelva a constituir el Consejo asesor de Políticas de Igualdad de la formación que le oriente en esta materia y vigile la adecuación de las decisiones políticas a los intereses de las mujeres; y presente ya en el Congreso para su aprobación una ley abolicionista de la prostitución y cumpla así los acuerdos adoptados en los tres últimos congresos del PSOE.

"Ser feminista no es una declaración meramente táctica para tapar deslices o delitos: exigimos del PSOE que mantenga una política feminista auténtica y clara", concluye la asociación.