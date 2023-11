La FEMP pide que se vuelva a convocar la Comisión Sectorial de Migraciones y cree se cancela por "falta de Gobierno"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha pedido que se vuelva a convocar de manera urgente la Comisión Sectorial de Migraciones, que estaba prevista para este lunes, y considera que se ha cancelado por "la falta de Gobierno en España" y no por la "falta de quórum de los representantes autonómicos" como han alegado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ante este anuncio de cancelación que se ha conocido este domingo, García-Pelayo ha urgido a su convocatoria y ha recordado que "la inmigración no puede esperar".

Asimismo, ha lamentado la decisión y ha sostenido que la llegada de inmigrantes no entiende de cancelaciones o de esperas y que el resto de administraciones no pueden estar esperando. "El Gobierno no puede hacer esperar, otra vez, a los Ayuntamientos", ha concluido la presidenta de la FEMP, según ha recoge un comunicado.

En la misma línea se ha pronunciado el Gobierno de Aragón, Murcia y la Junta de Andalucía, que han lamentado la cancelación de esta conferencia y ven "desinterés", "falta de transparencia" y "falta de respeto" por parte del Ministerio.