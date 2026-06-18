FEMP se une a la campaña 'Red Wednesday' para sensibilizar sobre la persecución a cristianos el próximo 18 de noviembre

Archivo - Palacio De La Aljafería De Zaragoza, Sede De Las Cortes De Aragón - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha sumado a la iniciativa internacional de iluminación en rojo promovida por Ayuda a la Iglesia Necesitada para sensibilizar sobre la persecución de los cristianos en el mundo y difundirá la convocatoria entre los ayuntamientos españoles.

La propuesta trasladada a la FEMP solicita que impulse y anime la iluminación en rojo de las fachadas de los ayuntamientos el próximo miércoles 18 de noviembre, coincidiendo con la jornada central del 'Red Wednesday'. En ella, Ayuda a la Iglesia Necesitada señala que este año vuelve a impulsar esta iniciativa "para sensibilizar sobre la realidad de la persecución de los cristianos en el mundo" y expresa su deseo de animar a los municipios españoles a que se sumen iluminando sus sedes.

En ediciones anteriores han participado edificios públicos y lugares emblemáticos como el Parlamento británico, la Torre Eiffel, el Coliseo de Roma, el Puente de Rialto, el Gran Canal de Venecia o el Cristo Redentor de Río de Janeiro, entre otros. ACN España se sumó a esta iniciativa en 2024, año en el que se iluminaron edificios civiles y religiosos en 94 ciudades. Entre los edificios civiles participantes figuraron ayuntamientos, diputaciones y espacios emblemáticos como el Anfiteatro de Tarragona o el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.

La entidad recuerda que el odio y la violencia afectan a miembros de distintas religiones y, en particular, a los cristianos. En este contexto, cita el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025, elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que analiza el estado de la libertad religiosa en 196 países y documenta restricciones y violaciones que afectan a diferentes grupos religiosos.

Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional lanzó en 2015 esta iniciativa de iluminación en rojo de edificios emblemáticos de cada país. Desde entonces, once países de la Unión Europea, además de otros en América, Asia y Oceanía, se han unido a esta acción simbólica. Cada año, más de 1.000 edificios en 17 países se iluminan de rojo para llamar la atención sobre esta realidad. Este año, la iniciativa se desarrollará durante la semana del 16 al 22 de noviembre.