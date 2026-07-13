El fin de semana deja 13 muertos en las carreteras españolas, entre ellos tres motoristas y dos peatones

Decenas de vehículos durante la operación salida del verano, en la A-6, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 personas han fallecido en las carreteras españolas en once siniestros mortales ocurridos este fin de semana, entre ellos tres motoristas y dos peatones.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, diez de los siniestros de este fin de semana han ocurrido en vía convencional y tres en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido ocho colisiones, dos salidas de vía y dos atropellos a peatones.

La siniestralidad ha tenido lugar en Albatera y El Verger (Alicante), Castellar del Vallès (Barcelona), Valle de Mena (Burgos), Moguer (Huelva), Lugo, Madrid y San Sebastián de los Reyes (Madrid), Miranda del Castañar (Salamanca), Vinuesa (Soria), Tortosa (Tarragona), La Pobla de Vallbona (Valencia) y Mequinenza (Zaragoza).

La jornada con más víctimas mortales ha sido la del viernes 10 de julio, con seis personas fallecidas, seguida del domingo 12 de julio, con cinco muertes; y el sábado 11 de julio, que registró dos fallecidos. Entre las víctimas, ha habido cinco usuarios vulnerables: dos motoristas y un ciclista.

En el acumulado anual hasta el 12 de julio se llevan contabilizados 545 fallecidos en las carreteras, 44 víctimas en lo que va de mes.