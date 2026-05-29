El fin de semana seguirá con calor "de pleno verano", con noches tropicales en sureste peninsular y tormentas en el este

Archivo - Dos personas caminan por una vía en plena ola de calor, a 12 de julio de 2022, en Orense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los termómetros seguirán registrando valores "de pleno verano" durante lo que resta semana y el lunes, con entre 5 y 10ºC más de lo normal, incluso más en la mitad norte, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Además, el centro, en el sur de la Península y en el Mediterráneo se seguirán registrando noches tropicales, con más de 20ºC y se podrán formar tormentas en el este de la Península.

Durante lo que resta de semana y el lunes, Del Campo indica que el cambio meteorológico más significativo se producirá en las comunidades cantábricas. Allí las temperaturas bajarán de forma progresiva y se quedarán en valores algo más normales para la época, aunque todavía un poco altos. A su vez, también descenderán los valores en el norte del área mediterránea.

Sin embargo, en el resto del país se seguirá registrando un calor intenso "de pleno verano", con temperaturas entre 5 y 10ºC por encima de lo normal en la mayor parte de España e incluso por encima de los 10ºC en la mitad norte. De hecho, se podrían rondar los 38ºC hoy en el Valle del Ebro y los 36ºC el sábado y el domingo.

Mientras tanto, se podrán alcanzar los 36ºC en el centro y buena parte de la mitad sur. La propia ciudad de Madrid podría alcanzar esa cifra. Además, también se espera ese valor en el Valle del Guadalquivir, donde puntualmente no es descartable que se puedan alcanzar los 40ºC.

Asimismo, seguirán las noches tropicales en el Mediterráneo, en el centro y en el sur de la Península. El portavoz de AEMET ha indicado que la inestabilidad atmosférica aumentará, lo que favorecerá la formación de tormentas en el este de la Península, sobre todo en zonas montañosas. Éstas podrán ser localmente fuertes y con granizo en los Pirineos, Sistema Ibérico y zonas próximas.

A partir del martes, Del Campo ha puntualizado que la incertidumbre con respecto al pronóstico aumenta "de forma notable". De momento, la mayoría de los escenarios apuntan a una bajada de las temperaturas en buena parte del territorio, que en algunos puntos del norte y del oeste de la Península podría ser notable.

"De todas formas, como venimos de un calor tan intenso para la época, aunque se produzca esa bajada, seguiremos con temperaturas por encima de lo normal", ha indicado el portavoz de AEMET.

Por ejemplo, Madrid, Zaragoza o Girona alcanzarían el martes unos 30 a 32ºC, mientras que en el sur seguiría haciendo mucho calor, con 38ºC en Murcia, Sevilla, Málaga o Córdoba. Con entre 23 a 25ºC se quedarían las comunidades cantábricas, donde se registrarían algunas lluvias. Asimismo, habrá algunas tormentas aisladas en zonas de montaña del norte y este de la Península.

Durante los días siguientes es probable que continúe el descenso térmico con la llegada de vientos del oeste, que son más frescos. Sin embargo, estos vientos provocarán un calor intenso en zonas de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia. Más allá de esos días, algunos escenarios meteorológicos se decantan por un final de semana con temperaturas más suaves, pero otras por un calor intenso.

"Habrá que esperar a futuras actualizaciones para despejar la incógnita. De momento lo que sí parece bastante probable es que salvo en el Cantábrico donde irán bajando las temperaturas. Tendremos calor muy anómalo para mayo garantizado por lo menos durante este fin de semana y también el lunes 1 de junio", ha recalcado Del Campo.

En lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que este viernes y durante el fin de semana soplarán los vientos alisios y lo harán con intensidad en zonas expuestas. Estos vientos arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas, donde podría caer alguna llovizna.

En el sur del archipiélago los cielos estarán más despejados. En líneas generales las temperaturas no cambiarán demasiado, pero el lunes subirán y se se podrán alcanzar los 30ºC en el sur de las islas.

Desde inicios de la semana que viene se registrarán bajadas de valores en el cuadrante noroeste, según Eltiempo.es. Sin embargo, no sería hasta el jueves cuando se produciría el descenso más acusado. Esta bajada se mantendría el viernes. Aún así, el portal meteorológico ha puntualizado que las temperaturas volverían a recuperarse a partir del sábado y que se podría regresar a los 30ºC en gran parte del territorio.