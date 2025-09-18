El fin de semana trae un cambio "radical": lluvia, tormentas y desplome térmico de hasta 12ºC, según eltiempo.es

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana habrá un cambio de tiempo "radical" y llegarán lluvias, tormentas y los descensos térmicos de hasta 12ºC en algunas zonas, según la previsión del portal meteorológico eltiempo.es. En concreto, entre el sábado y el domingo se pasará del verano al otoño de la mano de una vaguada, un frente y una masa de aire fría que llegarán desde el Atlántico.

El pico de calor de la semana se ha registrado este jueves en España, con máximas previstas de más de 38-40ºC en amplias zonas del suroeste. Sin embargo, este viernes ya se comenzarán a notar algunos cambios, al acercarse una vaguada atlántica a la península. La nubosidad será más abundante y ya pueden producirse precipitaciones en algunas zonas.

En concreto, caerán en forma de chubascos y principalmente lo harán en zonas de montaña del centro y oeste peninsular, como en el sistema Central, sistema Ibérico, sin que se descarten en la meseta norte. El cambio más significativo llegará el fin de semana, con lluvias avanzando por el norte del país y con tormentas.

El sábado, las lluvias irán a más con la entrada de un frente por Galicia e irán avanzando por dicha comunidad, así como Asturias, Cantabria y País Vasco. También se producirán chubascos en Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón al final de la tarde, sin que se descarten también en las sierras del sureste.

Las más fuertes y que pueden ir acompañadas de tormentas se esperan en el entorno del sistema Central y en la Cantábrica. El frente continuará avanzando y, durante la madrugada y especialmente en la mañana del domingo, alcanzará la zona centro. Se esperan lluvias en el Cantábrico y precipitaciones más débiles en Madrid y Castilla-La Mancha.

Hacia el mediodía, las lluvias podrían intensificarse en el este peninsular y las más intensas pueden caer en puntos del norte, como en Navarra, Aragón y Cataluña. Al final del día o durante la madrugada del lunes podrían alcanzar Baleares. Estas lluvias pueden ir acompañadas de fuertes tormentas y dejar acumulados importantes en poco tiempo.

En cuanto a las temperaturas, este viernes se registrará un descenso casi generalizado, aunque suave, de las máximas. Sin embargo, entre el sábado y el domingo, la masa de aire frío que llegará a España invadirá gran parte del país y provocará un brusco desplome de los termómetros.

Ya el sábado bajarán hasta 10ºC en puntos de Galicia y el domingo incluso superarán los 12ºC de descenso. Entre el domingo y lunes, en determinadas áreas la caída de las máximas podría situarse entre 15°C y 20°C. El domingo, las máximas más altas superarán por poco los 30ºC y se alcanzarán tan solo en puntos del Mediterráneo, Andalucía y en el sur de Canarias.

Sin embargo, las temperaturas continuarán bajando durante los primeros días de la próxima semana. Entre el lunes y martes es probable que algunas ciudades del norte peninsular queden cercanas a los 15ºC, mientras que, en el sur, las más altas rondarán los 26-29ºC.

En cuanto a las temperaturas mínimas, también se prevén descensos significativos a partir del sábado. Durante la próxima semana, en áreas del interior norte peninsular las mínimas caerán por debajo de los 10°C, sin descartar las heladas en zonas de Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que en las zonas costeras y en regiones del sur se mantendrán más templadas.

PRESENCIA DE NIEVE EN PIRINEOS

Por otro lado, según las previsiones más recientes, no se descarta que la nieve haga acto de presencia en cotas altas del norte del país, siendo los Pirineos la zona con mayor probabilidad.

En principio, no se esperan acumulaciones destacables: en general, quedarían por debajo de los cinco centímetros. También podría nevar en la cordillera Cantábrica, aunque con acumulaciones meramente testimoniales. Fuera de estos dos sistemas montañosos, la probabilidad de nieve es muy baja, por lo que no se espera que llegue al sistema Central, Ibérico ni a los Béticos.