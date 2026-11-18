Ford España, Koiki Home y Mahou San Miguel, Premios SERES por impulsar accesibilidad, inclusión laboral y medio rural - EUROPA PRESS

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ford España, Koiki Home y Mahou San Miguel han sido galardonados en la 17ª edición de los Premios SERES a la Innovación y el Compromiso Social de la Empresa, entregados este miércoles en el Teatro Real de Madrid, por sus iniciativas para mejorar la accesibilidad, fomentar el empleo inclusivo y revitalizar el medio rural.

Además, el Comité Ejecutivo de Fundación SERES ha otorgado un reconocimiento especial a Sacyr por medir la huella social de sus infraestructuras internacionales mediante el Mapa SERES de Huella Social, metodología aplicada desde 2023 en siete proyectos de seis países.

Estos galardones, impulsados por Fundación SERES, distinguen actuaciones empresariales innovadoras que generan valor, tanto para la sociedad como para las propias compañías, al integrar la respuesta a los retos sociales dentro de su estrategia y capacidades operativas.

La ceremonia de entrega de este 18 de noviembre ha contado con el presidente del jurado de esta 17ª edición, Antonio Abril; el presidente del Comité de Gobierno Corporativo de Fundación SERES, Francisco Román y el vicepresidente de Fundación SERES y CEO de Estudio de Comunicación, Benito Berceruelo, además de la directora general de Fundación SERES, Ana Sainz, quien ha subrayado que estos premios demuestran que la empresa es "una fuerza decisiva para responder a los grandes desafíos sociales cuando integra el compromiso en su propia actividad".

"En esta edición encontramos tres ejemplos de cómo poner las capacidades empresariales al servicio de las personas, desde desarrollar soluciones que mejoran la accesibilidad y la autonomía, hasta generar oportunidades de empleo inclusivo o contribuir a mantener vivos nuestros pueblos", ha afirmado.

Asimismo, Sainz ha añadido que estas iniciativas muestran que "el impacto social y la competitividad no son caminos separados, sino dos dimensiones que se refuerzan mutuamente", por lo que ha instado a "ir más allá de las acciones puntuales, incorporar esta mirada a la estrategia y construir soluciones capaces de generar un impacto real, medible y sostenible en el tiempo".

Por su parte, Berceruelo ha destacado que el verdadero valor de la innovación social reside en su capacidad para "transformar realidades y generar resultados tangibles en la vida de las personas". "Cuando una empresa realiza acción social debe identificar las necesidades, establecer objetivos y medir los resultados, de manera que podamos conocer el impacto real que conseguimos", ha señalado, destacando que en esta edición se han presentado 140 proyectos.

FORD ESPAÑA: MOVILIDAD ACCESIBLE PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS

En el ámbito de la movilidad accesible, Ford España ha sido premiada por el desarrollo de 'Ford & SupportBelt', un accesorio gratuito diseñado junto a la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) para aliviar el dolor y facilitar una conducción segura a mujeres mastectomizadas, pacientes con portacaths o personas con neuropatía periférica.

El proyecto, que distribuyó sus primeras 250 unidades en España en 2024 y amplió su producción a escala europea hasta las 2.000 unidades en 2025, incluye la cesión gratuita de la patente a otros fabricantes para extender esta solución más allá de la propia marca.

Al recoger el galardón, el presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso, ha asegurado que este premio supone "una enorme satisfacción y un orgullo", ya que para la compañía "la movilidad solo tiene sentido si es verdaderamente integradora y accesible". "Cuando conocimos las dificultades y el dolor que experimentan tantas personas para utilizar el cinturón de seguridad tras una mastectomía o durante sus tratamientos oncológicos, entendimos que nuestro deber como compañía automovilística era aportar una solución técnica real", ha subrayado.

Desde la AECMM, su vicepresidenta, Leyre Contreras, ha agradecido a Ford la confianza depositada y ha puesto en valor la importancia de "construir alianzas que vayan más allá de las buenas intenciones". "Detrás de cada dispositivo entregado hay una mujer, una historia y una necesidad que ha sido escuchada y atendida", ha recalcado.

KOIKI HOME: LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA E INCLUSIÓN LABORAL

Koiki Home ha sido galardonada por su modelo 'Koiki, la red logística que entrega paquetes y transforma vidas', que convierte el reparto de última milla en una vía de formación y empleo para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

A través de una red de 42 organizaciones sociales y centros propios, y en alianza con operadores como SEUR, DPD, DHL y Amazon, la iniciativa ha formado ya a 544 personas mediante aprendizaje en operaciones reales y ha evitado la emisión de más de 600 toneladas de CO2.

La directora de Operaciones de Koiki, Nerea Ortiz, ha afirmado que este reconocimiento confirma que "la logística puede ser sostenible y, a la vez, una puerta real al empleo para personas en situación de vulnerabilidad". "Para nosotros el valor social y el empresarial no van por separado. Cada persona que se forma y se incorpora a nuestra red aporta talento y compromiso, y cada entrega sin emisiones mejora la vida de los barrios", ha apuntado.

MAHOU SAN MIGUEL: REAPERTURA DE BARES EN EL ENTORNO RURAL

Por su parte, Mahou San Miguel ha sido distinguida por su programa integral de apoyo a la hostelería rural, articulado en torno a 'BarLab Rural' -que conecta locales cerrados con emprendedores- y 'Emplea Rural', impulsado por su fundación para formar y dar empleo de proximidad a personas vulnerables.

En su fase piloto, 'BarLab Rural' ha logrado reactivar siete bares e identificar otros 27 locales en municipios de menos de 5.000 habitantes, mientras que 'Emplea Rural' formó en 2025 a 75 alumnos en cinco localidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León, alcanzando los 165 participantes en sus dos primeras ediciones.

El consejero delegado de Mahou San Miguel, Eduardo Petrossi, ha manifestado que este premio pone en valor "el compromiso compartido con el futuro de nuestros pueblos". "La hostelería rural es mucho más que una actividad económica: crea empleo, espacios de encuentro y da vida a las comunidades", ha defendido.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A SACYR POR SU HUELLA SOCIAL

Finalmente, Fundación SERES ha concedido una mención especial a Sacyr por la aplicación del Mapa SERES de Huella Social en siete proyectos de infraestructuras desarrollados desde 2023 en Colombia, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Reino Unido, evaluados mediante 29 indicadores vinculados a empleados, consumidores y comunidades.

El director general de Comunicación de Sacyr y director ejecutivo de Fundación Sacyr, Pedro Alonso, ha explicado al recoger el galardón que el compromiso de la compañía "continúa una vez que la infraestructura que desarrollamos se pone en marcha".

"Analizamos qué transformación genera en su entorno para seguir aprendiendo. Nos basamos en la experiencia para tomar las mejores decisiones y construir relaciones de largo plazo que generen valor a las comunidades", ha concluido.