Foro Nuclear aplaude el informe del CSN sobre Almaraz, "clave" para que el Gobierno autorice que funcione hasta 2030

Archivo - Exterior de la central nuclear de Almaraz, en Almaraz (Cáceres). - CSN - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Foro Nuclear ha valorado positivamente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que acredita que la central nuclear de Almaraz reúne las condiciones necesarias para seguir operando con seguridad hasta junio de 2030.

"El criterio del organismo regulador, riguroso e independiente, debe constituir un elemento esencial en la decisión que corresponde adoptar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", ha señalado en un comunicado.

Para Foro Nuclear, esta valoración "es coherente con el sólido historial operativo de la instalación, con la revisión periódica de seguridad vigente y con su reconocimiento internacional".

En este contexto, ha recordado que en 2025 Almaraz revalidó la máxima calificación otorgada por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), situándose así entre las centrales nucleares mejor valoradas del mundo por seguridad, fiabilidad y excelencia operativa.

La asociación que representa los intereses del sector nuclear español ha señalado que la operación de Almaraz en los próximos años "seguirá contribuyendo a reforzar la seguridad de suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y el cumplimiento de los objetivos climáticos".

"Su producción eléctrica firme, gestionable y libre de emisiones resulta especialmente relevante en un contexto de creciente electrificación, de mayor integración de energías renovables y ante la necesidad de autonomía energética", ha defendido.

Foro Nuclear confía en que la decisión final reconozca "el valor estratégico, social y territorial de Almaraz: una instalación segura y fiable que aporta estabilidad, competitividad y descarbonización, al tiempo que sostiene empleo de calidad, actividad económica y cohesión territorial en Extremadura".

"Su generación firme y síncrona refuerza la estabilidad de la red, y su continuidad estaría alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea y con la tendencia de países como Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Francia, Suiza y Estados Unidos, donde centrales equivalentes, como North Anna, cuentan con licencia para operar durante 80 años", ha concluido.