Foro Nuclear responde a Aagesen que la industria "sí quiere un diálogo" sobre el calendario de cierre de las centrales

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha asegurado que "sí se quiere un diálogo" sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares en España después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, haya insistido, durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, en que las compañías no han pedido una moratoria sobre el mismo.

"No sé si hay que mandar un telegrama o una carta escrita a pluma, lo único que escuché es al consejero delegado de Iberdrola España decir que había que abrir un diálogo, no sé si esto hay que hacerlo en la puerta de un Ministerio, darle una carta escrita, con una pluma. Sí se quiere el diálogo, que no me cuenten historias. El consejero delegado ha dicho que son necesarias y que necesitamos un diálogo, lo tendrá que decir en todas las lenguas vernáculas. Está claro que sí queremos, la cuestión es sentarse", ha dicho.

Así lo ha manifestado este viernes el presidente de Foro Nuclear en un encuentro informativo, donde ha defendido el "relevante papel" de las nucleares en España, a la vez que ha recordado "la necesidad de reducir la excesiva carga fiscal que soportan".

Araluce ha hecho hincapié en que la forma de proceder "es abrir un diálogo" y ha asegurado que la orden ministerial que establece el cierre de las centrales nucleares "puede anularse en cualquier momento": "No hay que abrir un proceso judicial. Esa orden igual que está se anula y se acabó".

"Las compañías lo han dicho, queremos seguir. El consejero delegado de Iberdrola España lo dijo ayer, en Endesa no te digo nada, lo han dicho no sé cuántas veces. Si no hay almacenamiento necesitamos energía todo el tiempo", ha recalcado el presidente del Foro Nuclear, al tiempo que ha pedido al Gobierno "un poco de flexibilidad" para el cierre nuclear.

ASOCIACIÓN NUCLEAR MUNDIAL, PREOCUPADA POR ESPAÑA

Por su parte, la directora general de la Asociación Nuclear Mundial (WNA), Sama Bilbao y León, ha mostrado su preocupación por el futuro económico de España ante el futuro cierre de sus centrales nucleares y ha pedido que se reconsidere acabar con esta energía. "Me preocupa el futuro económico de España sin la nuclear", ha sentenciado.

Bilbao y León ha trasladado la necesidad de contar con fuentes que ayuden a la descarbonización y a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, junto con la importancia de apostar por tecnologías que ofrecen estabilidad, seguridad de suministro y soberanía energética, como la energía nuclear.

Para la directora general de WNA, el progreso y el desarrollo socioeconómico "necesitan energía abundante, limpia y barata, 24 horas los 365 días del año". "Por esta razón, los grandes usuarios de energía, incluyendo la industria pesada, la química, el transporte o la Inteligencia Artificial, están apostando por la nuclear", ha asegurado.

Bilbao y León ha mostrado su preocupación por que, mientras el mundo "abraza la energía nuclear", España no vaya a contar con ella a largo plazo y tenga planificado comenzar el cierre nuclear en 2027, ya que "se trata de una tecnología que tiene un papel esencial en la transición energética y el freno de emisiones.

La directora de la organización que representa al conjunto de la industria nuclear mundial asegura que "un gran número de países han reconocido que no es posible alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, de una manera sostenible, económica, rápida y equitativa sin la energía nuclear".

"Los análisis que hemos hecho dicen que España no puede permitirse el lujo de la nuclear que tenemos ahora, vamos a perder competitividad desde el punto de vista industrial. Eso va a ser malo para los ciudadanos, el precio va a continuar creciendo y eso no es bueno, las emisiones van a crecer. No podemos deshacernos de las nucleares hoy por hoy", ha subrayado Bilbao y León, destacando que en Europa "el 50% de la electricidad libre de carbón viene de la nuclear".