FORTA elige a Paco Aura (À Punt) como nuevo presidente

Archivo - Francisco Aura, director general d'À Punt - MIGUEL LORENZO - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) ha elegido al director general de À Punt, Paco Aura, como nuevo presidente de la entidad para los próximos seis meses.

Así lo ha anunciado este jueves la entidad, que ha indicado que Aura asumirá la Presidencia hasta diciembre de 2026 en cumplimiento del turno rotatorio previsto en los estatutos de FORTA.

Aura sucede en el cargo al director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Antonio Sánchez Domínguez, quien ha centrado su mandato en "consolidar a las radiotelevisiones autonómicas como referentes de la información de proximidad y de servicio público".

"Una labor que concluye con el agradecimiento y el respaldo unánime de la Junta General de FORTA a su gestión", ha subrayado FORTA.

Tras ser elegido, Paco Aura ha señalado que asume la Presidencia con "ilusión y responsabilidad para llevar a buen puerto los proyectos que comparten las cadenas autonómicas con la optimización al máximo de los recursos técnicos y humanos disponibles". "Las radiotelevisiones autonómicas son fundamentales para la cohesión social en España", ha destacado Aura.

Respecto a À Punt, el nuevo presidente de la FORTA ha señalado que está "contento porque están surtiendo efecto la implementación de estrategias que tienen como objetivo aumentar la audiencia y, con ella, la repercusión mediática del servicio público en toda la Comunidad Valenciana".

Paco Aura es director general de À Punt desde febrero de 2025. Anteriormente fue director de Operaciones de TRECE TV (2013-2025) y director general de Televisión Popular del Mediterráneo (2007-2013).

Cuenta con una amplia trayectoria en el sector audiovisual, con responsabilidades en Canal 9, donde fue jefe de Producción y productor de informativos, además de enviado especial en distintos acontecimientos internacionales.