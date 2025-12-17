FSC-CCOO pide reunirse con la presidenta de AEMET para negociar las nuevas instrucciones de horarios especiales

Archivo - La presidenta de AEMET, María José Rallo, durante la presentación del plan estratégico de AEMET y de su nueva imagen corporativa, en La Casa Encendida, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

FSC-CCOO ha pedido reunirse con la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo, para "desbloquear la situación" tras movilizar a medio centenar de personas durante la mañana de este miércoles frente a la sede del organismo estatal para protestar por sus condiciones de empleo.

Hasta el momento, no han tenido respuesta por parte de AEMET, según ha señalado en declaraciones a Europa Press el secretario general de la sección sindical de FSC-CCOO en MITECO-MAPA, Javier Chamorro. De forma paralela, se han puesto en contacto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que, según señalan, les ha dicho que intentaría hablar con ellos la próxima semana.

De no desencallar la situación, el sindicato planea seguir con las movilizaciones el año que viene. En concreto, FSC-CCOO ha denunciado la falta de avance en la negociación de unas bases para unas nuevas instrucciones para el personal en horarios especiales y ha demandado una Oferta de Empleo Público Extraordinaria para aumentar su plantilla. "Hemos perdido el 30% de la plantilla desde 1990", ha lamentado Chamorro.

Asimismo, ha avisado sobre la intención de AEMET de limitar el trabajo a distancia y la posibilidad de acumular turnos en el personal de horarios especiales, medidas que según dice FSC-CCOO , "tuvieron que implantarse precisamente por la falta de personal y necesidades estructurales". Al margen de eso, el representante sindical ha apuntado a temas como al retributivo.

En este aspecto, ha destacado que hay personal en AEMET con trabajos "muy técnicos" que no se puede mover a otros Ministerios. Si bien ha recalcado que tienen "una vocación de servicio muy grande", también ha lamentado que haya nuevos incorporados al organismo estatal que estén teniendo problemas dado que con su sueldo no pueden hacer frente al coste de vida en las islas o las grandes capitales.

AEMET presentó su Plan Estratégico para el periodo 2025-2029 el pasado verano. Chamorro ha criticado que el plan no se negociara con los sindicatos. Aunque CCOO "consiguió" el compromiso de Rallo de que se negociarían las medidas, este proceso está "estancado".

De manera más general, ha asegurado que hay un "fuerte déficit" de personal en Transición Ecológica. Por ejemplo, entre agentes medioambientales y en la Confederaciones Hidrograficas. En este último caso, ha recordado que desde FSC-CCOO llevan años pidiendo una Oferta de Empleo en el ámbito del agua. "Muchas infraestructuras hidráulicas no tienen personal suficiente", ha lamentado.