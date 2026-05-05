FSIE pide a Tolón incluir a la concertada en la ley de bajada de ratios y equiparación salarial con la pública

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha pedido este lunes en una reunión con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, incluir la enseñanza concertada en el proyecto de ley de bajada de ratios.

Además, han demandado una equiparación salarial "real" con la pública y la convocatoria de la mesa sectorial de la enseñanza concertada para abordar de forma estructurada las cuestiones pendientes del sector.

En concreto, el secretario general de FSIE, Enrique Ríos, y su vicepresidenta, Olga Fuentes, han recordado a la ministra que el Consejo Escolar del Estado y varios pronunciamientos judiciales avalan la necesidad de aplicar la bajada de ratios de manera homogénea.

Mientras no se concreten avances efectivos en esta materia, han avanzado que continuarán impulsando "distintas líneas de actuación" para lograr la extensión de la reducción de la carga lectiva a los trabajadores de la concertada.

De manera más general, han indicado que esta bajada de ratios debe ir acompañada de una financiación "suficiente" que garantice condiciones laborales "dignas" para los profesionales del sector, estabilidad en la prestación del servicio y el reconocimiento del papel "clave" de esta etapa en el desarrollo cognitivo y educativo del alumnado. En este sentido, han trasladado la necesidad de revisar la actualización de los precios en los contratos públicos.

Asimismo, han pedido retomar los trabajos para el estudio del coste real del puesto escolar con el objetivo de avanzar en una financiación adecuada del sistema educativo. Por esta parte, FSIE ha destacado especialmente la insuficiencia de la partida de "otros gastos", de la que dependen, entre otros, los salarios del personal de administración y servicios (PAS), que "en muchos casos presentan niveles retributivos muy por debajo de los del sector de Educación infantil".

"Una financiación ajustada al coste real es la vía adecuada para garantizar la gratuidad efectiva del sistema educativo, tal y como establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), y evitar prácticas derivadas de la insuficiencia económica estructural", ha destacado el sindicato.

Por último, ha planteado la necesidad de contar con la participación de la concertada y privada en los procesos de reflexión y desarrollo relativos al acceso a la profesión docente, la formación inicial y permanente y el desarrollo profesional, por tratarse de ámbitos que afectan al conjunto del profesorado.

A juicio de FSIE, que reitera su compromiso con el diálogo institucional, este encuentro ha permitido trasladar de forma directa las principales demandas del sector y abrir vías de trabajo "que deberán concretarse en los próximos meses".