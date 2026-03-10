El fuego arrasa 11.207 ha en España hasta el 4 de marzo, casi la mitad de las quemadas en la UE en 2026

Archivo - Un agente observa como el fuego se acerca a la carretera CA170 por un Incendio forestal en Puente Viesgo, a 13 de noviembre de 2025, en Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales quemaron 11.207 hectáreas (ha) en España desde el 1 de enero hasta el 4 de marzo de 2026, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus.

En total, suponen un 47,7% de las quemadas en el mismo espacio de tiempo en toda la Unión Europea (UE), que suman 23.461 ha. A su vez, triplican las hectáreas quemadas en esos mismos días en 2025, que fueron 3.556 ha.

Por el momento, es el país de los 27 que ha registrado más superficie quemada y más incendios --80--, seguida de Francia --con 10.286 ha y 65 fuegos, respectivamente. En 2025, el fuego quemó 393.079 ha en España. Esta cifra supone el 38% del territorio quemado durante este año en toda la UE, que sumó 1.033.966 ha.