El fuego arrasó 294 hectáreas en España en enero de 2026, casi ocho veces menos que la media de la década del mes

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales arrasaron 294,49 hectáreas (ha) en España entre el 1 y el 31 de enero de 2026, según el avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Esta cifra supone 7,9 veces menos que la media de la última década para esta época del año (2.340 ha) y 2,8 veces menos que en el primer mes de 2025 (849,03 ha).

El avance informativo de MITECO, elaborado con datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas (CCAA), muestra que el peor enero de los últimos diez años fue el de 2017, cuando ardieron 6.405,27 ha. Detrás están prácticamente empatados enero de 2019, con 4.418,75 ha, y enero de 2024, con 4.304,94 ha.

En total, en lo que va de 2026 se han producido 98 siniestros. De entre ellos, 52 han sido conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea. Todavía no ha habido ningún gran incendio forestal, de los que consumen más de 500 ha. El 44,90% de los siniestros se han producido en el noroeste del país; el 15,31%, en el Mediterráneo; el 38,78%, en las comunidades interiores; y el 1,02%, en Canarias.

El informe muestra que la mayor parte de la superficie arbolada afectada se ha registrado en el noroeste de España (82,85%), seguida de las comunidades interiores (15,92%) y el Mediterráneo (1,23%). En lo que respecta a la superficie forestal, la mayor parte de la que ha resultado afectada se ha registrado a su vez en el noroeste del país (73,56%), seguida de las comunidades interiores (23,72%) y el Mediterráneo (2,72%).

Por último, Transición Ecológica detalla que se han quemado 255,99 ha de superficie matorral y monte abierto, 20,39 ha de pastos y dehesas y 18,11 ha de superficie arbolada.