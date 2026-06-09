El fuego arrasó 29.556 ha en España hasta el 31 de mayo, casi el triple que el año pasado en estas fechas

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extiención del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han arrasado un total de 29.556,46 hectáreas (ha) en España entre el 1 de enero y el 31 de mayo, según el avance informativo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) hace a partir de los datos provisionales de las comunidades autónomas (CCAA).

Esto supone casi el triple que el año pasado por estas fechas, cuando habían ardido 10.815,25 ha, y un 10,8% más que la media de la última década, cuando para el final de mayo se habían quemado 26.366 ha. Este es el quinto año en la que se han quemado más hectáreas de los últimos diez, tras 2023 (65.703,77 ha), 2017 (45.369 ha), 2019 (39.785,50 ha) y 2021 (30.436,84 ha).

Además, ya se han declarado siete grandes incendios forestales, de los que afectan a más de 500 ha. En 2025, la cifra a estas alturas del año era de uno, y la media de la última década, cuatro. En 2017 también se dieron siete grandes incendios forestales. Al margen de ese año, sólo en el 2023 se declararon más a finales de mayo, con 15.

El 44,3% de los siniestros se localizó al noroeste del país; el 16,99%, en el Mediterráneo; el 38,55%, en las comunidades interiores; y el 0,16%, en Canarias. Además, el 59,27% de la superficie arbolada afectada se ha registrado en el noroeste; el 21,43%, en el Mediterráneo; y el 19,31%, en comunidades interiores.

Asimismo, el 79,12% de la superficie forestal afectada se ha dado en el noroeste; el 5,37%, en el Mediterráneo; y el 15,51%, en las comunidades interiores. Transición Ecológica ha indicado además que en total se han declarado 3.178 siniestros. De ellos, 2.074 han sido conatos. A su vez, ha señalado que se han quemado 21.503,70 ha de matorral y monte abierto, 4.979,43 ha de pastos y dehesas y 3.073,33 ha de superficie arbolada.

A pesar de que a estas alturas del año los datos de incendios de 2025 fueron menos graves que las de 2026, el año pasado acabó registrando las peores cifras de incendios en tres décadas con un total de 354.793,50 ha quemadas entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Para encontrar un año donde se hayan quemado más hectáreas en España hay que remontarse a 1994, cuando ardieron un total de 437.602,50 ha.

La mayor subida se produjo en agosto. Según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus, las hectáreas quemadas en territorio español crecieron entre 227.845 ha el 29 de julio a 367.520 ha a 380.877 ha el 2 de septiembre.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que avanzó las cifras de hectáreas quemadas hasta finales de mayo la semana pasada, volvió a pedir que todas las Comunidades Autónomas (CCAA) "dimensionen" las inversiones en materia de prevención y de extinción de incendios ya que "hay que ser consciente de que los incendios apagan los 365 días del año".