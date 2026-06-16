El fuego arrasó 37.949 ha en España hasta el 10 de julio, casi el triple menos que el año pasado

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han arrasado un total de 37.949 hectáreas (ha) en España entre el 1 de enero y el 10 de junio, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus. En comparación, el año pasado por estas fechas se habían quemado 13.840 hectáreas, 2,7 veces menos.

A nivel europeo, han ardido 102.829 ha en todo el continente. El 36,9% lo han hecho en España. En total, el país ha registrado 254 incendios. Sólo es superado por Francia, que ya ha tenido 256 fuegos en lo que va de año.

A pesar de que a estas alturas del año los datos de incendios de 2025 fueron menos graves que las de 2026, el año pasado acabó registrando las peores cifras de incendios en tres décadas con un total de 354.793,50 ha quemadas entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Para encontrar un año donde se hayan quemado más hectáreas en España hay que remontarse a 1994, cuando ardieron un total de 437.602,50 ha.

La mayor subida se produjo en agosto. Según EFFIS, las hectáreas quemadas en territorio español crecieron entre 227.845 ha el 29 de julio a 367.520 ha a 380.877 ha el 2 de septiembre.