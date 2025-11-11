La Fundación CEA lanza 'Carta al conductor anónimo': "Detrás de cada volante hay una vida que no se puede rebobinar"

Archivo - Vehículos en la carretera A-6 durante la operación retorno del verano, a 31 de agosto de 2025, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) espera cinco millones de desplazamientos en el último dispositivo especial de tráfico del ve - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CEA ha publicado este martes la 'Carta al conductor anónimo' con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico que se celebra el 16 de noviembre. "Queremos recordarte. Recordarte que detrás de cada volante hay una vida que no se puede rebobinar y que un error que dura un segundo puede durar para siempre", avisa.

Así lo indica la organización, que apela a una movilidad "más humana y presente" bajo el lema '#ConducePresente', en una misiva dirigida a los que conducen "cada día o solo los domingos", y a los que van "en coche, en moto o en patinete".

"Queremos hablar contigo porque tú, sin saberlo, formas parte del mayor experimento colectivo de convivencia que existe: la movilidad. Miles de personas compartiendo espacio, tiempo y riesgos, confiando en que los demás harán lo correcto. Y casi siempre lo hacemos. Pero a veces no", señala la Fundación.

En este sentido, la entidad recuerda a los conductores que cuando contestan a un mensaje, su atención "viaja a otro lugar" y dejan su seguridad "en manos del azar". "Ese adelantamiento 'porque llego tarde' o ese casco mal abrochado no son decisiones menores, sino pequeñas ruletas en las que siempre hay más que perder que ganar", subraya.

"Quizá creas que hablamos de los demás: del conductor imprudente, del que corre, del que bebe, del que se distrae", asegura la Fundación CEA, que añade: "La verdad es que todos hemos sido ese conductor alguna vez. Todos hemos pensado 'yo controlo', 'son solo dos minutos', 'esta vez no pasa nada'. Y justo ahí, en esa frase, empieza el accidente que nunca pensaste que te tocaría".

VIDAS QUE SE CRUZAN PARA SIEMPRE

En la carta, recogida por Europa Press, la organización sostiene que "cada día, en las carreteras y calles, hay vidas que se cruzan para siempre". "Algunas porque alguien cometió un error; otras porque alguien decidió hacerlo bien", agrega.

Así, la Fundación no pide a los conductores que lo hagan "perfecto", sino "presente" y que no vean el volante como una "rutina", sino como una "responsabilidad compartida". Además, instan a recordar que "en cada espejo hay una historia que quiere volver a casa".

"Cada tercer domingo de noviembre recordamos a quienes ya no están y a quienes viven con las secuelas de un siniestro. Esta carta no señala: invita a conducir con presencia y a entender que el volante no es solo un trayecto, sino una responsabilidad con los demás", ha declarado el presidente de Fundación CEA, Rafael Fernández-Chillón.