Fundación Cotec se incorpora al Espacio de Datos de Europa Press para impulsar la innovación a través de datos abiertos

Logos de Fundación Cotec y Europa Press - EUROPA PRESS

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cotec para la Innovación, organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social en España, ha firmado un acuerdo con Europa Press para integrarse en su Espacio de Datos (EPDATA), una plataforma de datos abiertos orientada a generar información de valor y fomentar el periodismo basado en el análisis de datos.

En virtud a este acuerdo, Cotec compartirá con Europa Press los resultados y conjuntos de datos de sus principales estudios sobre innovación en España, lo que permitirá ampliar el acceso del público y de los medios a información rigurosa y contrastada en estas áreas.

Cotec trabaja para impulsar la innovación en empresas, administraciones públicas y en el conjunto de la sociedad, a través de la generación de conocimiento, la elaboración de estudios y la promoción de proyectos que abordan grandes transiciones, como la digital, la circular o el valor intangible. Entre sus principales líneas de actividad destacan las publicaciones de informes, la generación de datos, los eventos y una intensa labor de comunicación, siempre con el objetivo de fomentar la innovación en las políticas públicas y el debate social. Con su incorporación a EPDATA, Cotec refuerza su compromiso con la transparencia, la difusión del conocimiento y el uso de los datos como herramienta para impulsar la cultura de la innovación en la sociedad española. Los datos facilitados por la Fundación podrán difundirse tanto entre los abonados de Europa Press como al público general, a través de EPDATA, la web institucional y los distintos servicios informativos de la agencia.

Por su parte, Europa Press avanza en su apuesta por el desarrollo de espacios inteligentes de datos que permitan nuevas formas de narrar la actualidad y analizar los grandes retos económicos y sociales. Ambas entidades comparten el objetivo de situar la innovación y la investigación basada en evidencias en el centro del debate público, fortaleciendo así la toma de decisiones informadas y el diálogo entre instituciones, empresas y ciudadanía.