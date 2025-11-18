Fundación Renovables defiende que prorrogar las nucleares tendría impactos "sin precedentes" en economía y sociedad

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Renovables defiende que prorrogar la vida útil de las centrales nucleares españolas más allá del calendario de cierre pactado en 2019 entre las empresas titulares y Enresa tendría unos impactos económicos, sociales y ambientales "sin precedentes". Además, sostiene que esta medida supondría una alteración "ilegítima" de la planificación energética de España.

Esta es la principal conclusión de 'El Futuro de la Energía Nuclear en España', el informe que la organización ha publicado este martes. A nivel económico, la organización ha recordado que no hay datos "universales" que acrediten el coste que tendría reacondicionar un reactor para extender su operatividad.

En este sentido, ha apuntado a que en el contexto europeo este tipo de obras puede costar entre el 25% y el 50% de una nueva planta --es decir, entre 14.000 millones y 35.000 millones de euros. Desde el punto de vista de Fundación Renovables, esto supone una inversión "desproporcionada si se tiene en cuenta que hay alternativas más seguras, limpias y rentables".

Además, ha explicado que prolongar la vida de las centrales supone agravar el déficit de "5.000 millones" de euros que ya en sí dejarán los impuestos y la tasa Enresa, "insuficientes" a juicio de la organización. Por esta parte, Fundación Renovables defiende multiplicar la actual tasa Enresa por seis y no aumentar el consumo de combustible y la producción de residuos, ya que existe un riesgo "evidente" de que todos estos costes terminen siendo cubiertos por el erario y por los consumidores.

"Estos datos no solo desacreditan el popular argumento de que la falta de competitividad de las nucleares en España se debe a una elevada carga fiscal, sino que revelan que deberían tener una carga fiscal más alta para sufragar todas las externalidades asociadas a su producción", ha advertido.

Por otro lado, la investigación ha señalado que el coste de la energía nuclear es "considerablemente superior" al de la fotovoltaica y la eólica y que, de hecho, los reactores españoles son un "obstáculo" para el desarrollo renovable debido a su "rigidez operativa". Según ha apuntado, las nucleares y la falta de almacenamiento generan congestiones en la red que obligan a desconectar plantas fotovoltaicas o eólicas en momentos de alta producción renovable.

"En zonas cercanas a Almaraz se han acreditado un porcentaje mayor de vertidos a red por parte de tecnologías renovables, precisamente debido a esa incompatibilidad con la nuclear a la rigidez operativa de la misma que le impide ajustar su generación a la demanda y a las necesidades del mix eléctrico", ha puntualizado.

La Fundación Renovables ha indicado además que las propias empresas eléctricas propietarias de los reactores españoles han reconocido a Red Eléctrica que no tienen capacidad técnica para dar "estabilidad" a la red en momentos de sobretensiones y, por tanto, para evitar un nuevo cero eléctrico como el del 28 de abril.

"Las renovables, por el contrario, sí pueden actuar en esa dirección gracias a tecnología grid forming, pendiente de regularse y que en otros países como Portugal ya funciona", ha destacado.

Además, a nivel jurídico, ha recordado que la la ampliación de la vida de la central de Almaraz es una decisión "discrecional" del Gobierno, "conforme a la jurisprudencia consolidada sobre el cierre de la central de Garoña".

EL MUNDO NO SE ENCUENTRA EN UN "APOGEO NUCLEAR"

Más allá de ello, la publicación de Fundación Renovables ha rechazado la idea de que el mundo, y en concreto Europa, se encuentren "en una suerte de apogeo nuclear". De esta manera, ha recordado que la potencia nuclear instalada ha crecido un 1,2% a escala global entre 2010 y 2024, pasando de 370,9 gigavatios (GW) a 375,5 GW. En comparación, la eólica y la fotovoltaica han experimentado un repunte del 262%, pasando de 1.227 GW a 4.448 GW.

En lo que se refiere a la Unión Europea (UE), la potencia nuclear ha caído de 120 GW de potencia nuclear en 2010 a 97 GW en 2024 debido principalmente al cierre de los reactores alemanes y al estancamiento de la flota francesa. Además, ha incidido en que la mayor parte de los reactores modulares pequeños "siguen en fase de investigación con costes por encima de 100 euros el megavatio hora (euro/MWh) que triplican el de la eólica o la fotovoltaica".