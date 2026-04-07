La Fundación +Vida tacha de "ruptura moral, jurídica y social" el "intento de convertir el aborto en derecho"

Archivo - Dos jóvenes pertenecientes a Fundación +Vida, con pancartas frente al Congreso a 16 de febrero de 2023, en Madrid.- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha señalado que "el intento de convertir el aborto en un derecho constitucional es una ruptura moral, jurídica y social de enorme calado sin parangón en la historia de la democracia española".

"Pretender blindar el aborto en la Carta Magna supone un cambio de paradigma que convierte al Estado en árbitro de qué vidas merecen protección y cuáles no; y una contradicción jurídica en sí misma. Eso no es progreso, es regresión", ha advertido en declaraciones por escrito a Europa Press, después de que este martes el Gobierno haya dado luz verde a la reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho al aborto.

Además, considera "muy grave" que el Gobierno "utilice recurrentemente el aborto como herramienta política para desviar la atención de sus escándalos de corrupción" y ha criticado que intenta "convertir el aborto en una bandera ideológica".

A su juicio, "las mujeres que enfrentan embarazos difíciles no necesitan que el Estado les ofrezca el aborto como única salida" sino "acompañamiento, recursos, seguridad económica y alternativas reales". Por ello, ha reclamado "con urgencia una Ley de Apoyo a la Maternidad que garantice protección efectiva a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad".