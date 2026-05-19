Gabilondo dice a PP y Vox que no tiene "volundtad de defender" la corrupción pero que no actúa en casos judicializados

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, durante la Lectura Continuada del Quijote en su XXX edición, en el Círculo de Bellas Artes, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido que no tiene "ninguna voluntad de defender o de ser cómplice" de casos de corrupción al tiempo que ha recordado que "no puede hacer propuestas" respecto a dichos casos ya que la ley le impide intervenir en asuntos "que están judicializados".

"No tengo ninguna duda ni ninguna voluntad de defender o de ser cómplice o de parecer que lo soy con algo parecido a la corrupción. De ninguna manera, ni en mi vida personal, no soy ejemplo de nada. Todos ustedes tampoco tienen nada que objetar y yo no tengo nada que objetarles a su vida personal y a su vida política", ha afirmado.

Así se ha expresado Gabilondo este martes durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados, donde ha presentado el Informe Anual de la institución correspondiente a 2025, y en respuesta a las intervenciones de los grupos parlamentarios PP y Vox que le han afectado que no ha actuado ante lo que han descrito como "deterioro institucional" y casos de corrupción.

"Puedo hacer discursos, eso sí, los discursos son muy fáciles de hacer, salen gratis, pero no puedo hacer ninguna recomendación, ni ninguna actitud, ni ninguna sugerencia, ni ninguna propuesta de modificación legal si el asunto está judicializado", ha insistido Gabilondo.

El diputado de Vox Pedro Fernández ha expresado durante la Comisión que "el informe no trata en ningún caso el problema de la corrupción política que preocupa a una gran mayoría de ciudadanos". A su juicio, "resulta difícil de comprender que apenas existe una reflexión de fondo sobre las causas que han originado los principales casos de corrupción que acechan al Gobierno actual y que ya eran conocidos en el año 2025".

Durante el turno de réplica, Gabilondo ha afirmado que "deducir" que no haber dedicado una reflexión a temas de corrupción significa que es "insensible" a estos temas le parece "ir demasiado rápido", aunque ha precisado que ese debate lo deja "para otro día".

Por su parte, la diputada del PP María Eugenia Carballedo ha preguntado a Gabilondo ante el "deterioro de las instituciones" y ha citado en ese sentido un informe del Parlamento Europeo que "advierte del deterioro de la confianza en las instituciones" y de "la falta de imparcialidad y de equilibrio institucional".

PP: "TODO UN EXPRESIDENTE DE GOBIERNO HOY IMPUTADO"

"Militantes del Partido Socialista que se sientan en el banquillo para dar cuenta sobre corrupción y lo que nunca había ocurrido en España, pero hoy ocurre, todo un expresidente de Gobierno hoy imputado por corrupción, el inspirador de todo el socialismo corrupto que hoy está dando cuentas en el banquillo... No sé señor Defensor, dónde está el umbral de lo tolerable, de lo admisible para usted", ha expresado Carballedo, al tiempo que ha afirmado que "el deterioro" de la democracia "está llegando a un punto que efectivamente su institución sencillamente no puede quedarse impasible".

En su respuesta, el Defensor del Pueblo ha insistido en que cada titular de la institución concibe su labor de forma distinta, al no existir "un manual de instrucciones sobre cómo es un Defensor", pero ha matizado que su actuación se ciñe a los límites que marca la ley. "El defensor, cuando está en los asuntos en los tribunales, pues no interviene", ha insistido.