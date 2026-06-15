Garriga (VOX) pide no apropiarse de los mensajes de León XIV y acusa al PSOE de pretender ser "más papista que el papa"

Archivo - Ignacio Garriga durante la rueda de prensa ofrecida en la sede de Vox. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha pedido "no apropiarse" de los mensajes lanzados por León XIV durante su viaje a España y ha acusado al PSOE de pretender "ser más papista que el Papa".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Garriga ha asegurado que su formación "coincide en la mayoría, sino en su totalidad" del contenido de las intervenciones del Pontífice, pero ha insistido en la importancia de "ser prudente, en no apropiarse en las palabras del Santo Padre, ni unos ni otros". En este sentido ha criticado que el Gobierno pretenda "blanquearse pegándose al Papa León para intentar que no se hable de sus casos de corrupción".

"Un gobierno que ahora resulta ser más papista que el Papa, el mismo gobierno que a la vez que le recibía y se fotografíaba con él intentaba acortar los plazos de la ley de eutanasia o derribar el Valle de los Caídos", ha argumentado Garriga.

Preguntado por si la prioridad nacional que defiende VOX choca con los mensajes del Papa, Garriga lo ha negado y ha apelado a otros argumentos del Pontífice. "Podríamos hablar del derecho a no emigrar que también lo ha reivindicado o cómo se han convertido las políticas de efecto llamada en cementerios sin lápida", ha añadido el dirigente de VOX.

Respecto al hecho de que el Papa centrara en la migración la parte del viaje que realizada a Canarias, Garriga ha expresado la satisfacción de su partido con esta parte de la visita. "Evidentemente que nos parece bien, es lo que se espera del mayor líder espiritual del mundo que está llamado a trasladar principios morales a toda la socieadad", ha indicado Garriga.

Pero ha defendido a la vez las políticas implantadas en comunidades autónomas como Aragón y Extremadura, donde gobiernan con el PP, como la realización de pruebas de edad a menores que están en acogimiento. Para Garriga, la medida es algo "imprensible" y ha adelanto que la formación que preside Santiago Abascal aspira a incorporarlas en Castilla y León y Andalucía. "Ya basta que, con el dinero de todos los españoles se mantenga a personas que no deberían estar en nuestro territorio nacional".

El dirigente de Vox ha exigido el cumplimiento de la legalidad y ha insistido en que la medida "no solo no es exagerada sino que es razonable y es lo que esperan los españoles". Ha incidido en la voluntad de su partido de "hacer todo lo posible para que los recursos públicos vayan a quién más lo necesite", aunque pase por "deportar a esas personas que están en situación irregular o aquellas que estén en situación regular, pero que hayan venido a vivir del esfuerzo de los españoles, y asi destinar ese dinero a construir vivienda protegida y mejorar la vida de las familias", ha terminado.