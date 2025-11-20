El gasto en i+D interna creció un 6,9% en 2024 y alcanzó los 23.931 millones de euros, el 1,5% del PIB, según el INE

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna creció un 6,9% en 2024 y alcanzó los 23.931 millones de euros, lo que equivale al 1,50% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, como se desprende de la 'Estadística sobre Actividades de I+D' correspondiente al año pasado publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Del total, el 55,8% (es decir, el 0,84% del PIB) provino del sector Empresas, mientras que el 24,9% (o lo que es lo mismo, el 0,37% del PIB) procedió de la Enseñanza Superior.

Tras ellos, el gasto en I+D interna de la Administración Pública supuso el 19,1% del total nacional (es decir, el 0,29% del PIB). Finalmente, el 0,3% restante correspondió a las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL). En comparación con 2023, el desembolso en i+D de las Empresas aumentó un 5,8%; el de Enseñanza Superior, un 4,4% y el de la Administración Pública, un 14,3%.

El INE ha detallado que el 47,7% de las actividades de I+D interna fueron financiadas por las Empresas y el 38,6%, por la Administración Pública. Por sectores, la Administración Pública financió en su mayor parte el gasto en I+D interna del propio sector, así como el de la Enseñanza Superior. En lo que respecta a las Empresas, el 80% del gasto del sector en I+D lo financiaron ellas mismas.

El sector Servicios concentró algo más de la mitad del gasto en I+D interna empresarial del año (54,4%), mientras que el de la Industria representó el 44%. Por ramas de actividad, el organismo estatal ha destacado los Servicios de I+D (que supusieron el 19,1% del gasto total); Programación, consultoría y otras actividades informáticas (13,1%) y Vehículos de motor (10,4%).

El total de personas en equivalencia a jornada completa (EJC) que se dedicaron a a actividades de I+D interna en 2024 creció un 4,6% en comparación con el año anterior hasta alcanzar las 295.290 personas (o lo que es lo mismo, el 13,6 por mil de la población total ocupada).

Además, el personal investigador se incrementó un 5,3% respecto a 2023 hasta llegar a las 184.382 personas en EJC (es decir, un 8,5 por mil de la población total). De entre todas las personas en I+D interna en equivalencia a jornada completa, el 41,4% fueron mujeres. Los porcentajes más elevados de participación femenina se dieron en la Administración Pública (54,9% del empleo total) y en las IPSFL (52,3%).

De acuerdo con el INE, las Comunidades Autónomas (CCAA) con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D interna sobre el PIB en 2024 fueron la Comunidad Foral de Navarra (2,34% del PIB), País Vasco (2,30%) y la Comunidad de Madrid (2,18%). Por el contrario, las que registraron los menores porcentajes fueron Ceuta (0,28% del PIB), Baleares (0,40%) y Melilla (0,47%).

Aún así, las CCAA con las mayores tasas de crecimiento en gasto de I+D interna en 2024 fueron Melilla (36,6%), Ceuta (27,6%) y la Comunidad Foral de Navarra (39,5%). Por el contrario, el gasto de I+D interna descendió un 12,3% en Baleares, un 6,6% en Castilla-La Mancha y un 1,1% en Canarias.