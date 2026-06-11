Gema y Ana, madre e hija, en la misa de Gran Canaria: "Que vuelva, en mi casa tiene un huequito"

Gema y Ana, madre e hija, en la misa del Papa en el Estadio de Gran Canaria. - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 41.000 personas han asistido este jueves a la misa celebrada por el Papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria, su último acto en la isla, en el que los fieles le han despedido con una fuerte ovación y con el cántico del "pío, pío", típico de la isla --en referencia al sonido del canario-- y que es habitual que se entone en el estadio cuando juega la Unión Deportiva Las Palmas.

Gema, de 76 años, y Ana, de 52, son madre e hija y han asistido a la misa en el Estadio de Gran Canaria para "celebrar" que es "la primera vez que un Papa viaja a Canarias".

"Tenemos tanta fe, lo queremos tanto que para nosotros hoy es una bendición del Señor, lo más hermoso que nos ha podido ocurrir, un milagro", ha destacado Gema.

A ambas les dio "mucha pena" que el Papa Francisco no pudiera pisar Canarias como era su deseo, pero consideran que con la presencia de Robert Prevost "es como si estuviera también Francisco".

Ana pide al actual Pontífice que "siga velando por el más pobre, el más débil", tal y como lleva haciendo durante su primer año de pontificado, porque "lo está haciendo bien".

En este sentido, su madre asegura que "el pueblo canario es muy acogedor" y que reciben "a todo el que viene de fuera".

Por ello, han invitado a León XIV a regresar en el futuro a la isla. "Que vuelva cuando quiera, en mi casa tiene un huequito", ha asegurado Gema.

LA PAZ, MI NIÑO

Unas filas más abajo, Delia, de 67 años, agitaba un globo amarillo en el aire, junto a un centenar de fieles de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, ataviados todos ellos con una camiseta en la que se podía leer 'la paz, mi niño', junto a un dibujo de Prevost, y con gorras bajo el lema 'Mira párriba'.

En torno a las 18:20 horas, el Papa llegaba al estadio entre aplausos y cánticos de 'Papa León te queremos un montón' y 'Viva el Papa', y recorría el césped en Papamóvil durante 7 minutos.

"Es uno de los momentos más importantes de nuestra vida, es la primera vez que el Papa pisa tierra canaria y es Pedro en la tierra, estoy más cerquita del cielo", ha explicado Delia.

Además, ha definido a León XIV como "maravilloso" y ha asegurado que "se ha dado a conocer en esta visita a España". "Es maravilloso, cercano, nos entiende y lo tiene todo, un poquito de cada uno, un poco de Juan Pablo II, la sabiduría de Benedicto, la alegría de Francisco". "Es un compendio de todo y más", ha enfatizado.